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اقتصاد

تراجع جديد في أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب تراجعا جديدا بنحو 40 جنيها ببداية تعاملات اليوم الخميس 24 ابريل 2025، بجميع الأعيرة فى محلات الصاغة.

وتستعرض “فيتو” خلال السطور الآتية سعر الذهب في تعاملات اليوم بالسوق المحلى.

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

 

سعر جرام  الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5445 جنيها "للبيع".

سعر جرام  الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4765 جنيهات “للبيع”. 

سعر جرام  الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4084 جنيها "للبيع".

التوترات الجيوسياسية تُبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية. 

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة اليوم 

4 عوامل رئيسية تتحكم في سعر الذهب بمصر

  • السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

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