3 مشروبات تساعد في تطهير المعدة بعد أكل الفسيخ والرنجة

وجهت وزارة الصحة نصائح بشأن المشروبات التي يمكن تناولها في شم النسيم بعد أكل الفسيخ والرنجة.

وأوصت وزارة الصحة باهمية الحرص على شرب المشروبات الساخنة منها الشاي الأخضر، الكركديه، اليانسون.

فوائد الكركديه

الكركديه يحتوي على مضادات الأكسدة وهي جزيئات تساعد على الحماية من مركبات تُسمى الجذور الحرة

قد يساعد في تقليل نمو البكتيريا في المعدة كما تضم خصائصه المضادة للأكسدة والسرطان، يمكن أن يساعد في الحماية من الالتهابات البكتيرية.

يساعد الكركديه في تقليل نشاط بكتيريا الإشريكية القولونية، وهي سلالة من البكتيريا يمكن أن تسبب أعراضًا مثل التقلصات والغازات والإسهال

وأظهرت دراسة طبية أن المستخلص حارب ثماني سلالات من البكتيريا، وكان فعالًا مثل بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الالتهابات البكتيرية.

فوائد الشاي الأخضر

يساعد مشروب الشاي الأخضر في تطهير المعدة وتقليل الإمساك ويساعد علي حركة الأمعاء

و اكدت وزارة الصحة ان هذه المشروبات تساعد في تطهير المعدة من السموم والفضلات على مدار اليوم.

نصحت وزارة الصحة بضرورة عدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة والمدخنة، لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح والتي قد تزيد على ١٧٪ من وزن السمكة وخاصة لهذه الفئات الأطفال والحوامل وكبار السن ومرضى الكلى والضغط.

نصائح طبية وإرشادات وقائية تزامنًا مع الاحتفال بأعياد شم النسيم

وكانت وزارة الصحة والسكان، وجهت عدة نصائح طبية وإرشادات وقائية، تزامنًا مع الاحتفال بأعياد شم النسيم، ضمن خطة التأمين الطبي التي تطبقها الوزارة لضمان سلامة وأمان الغذاء، ولحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة، حرصًا على الصحة العامة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه في إطار الجهود الاستباقية للوزارة، فإنه تم توفير مصل «البتيوليزم» الخاص بحالات التسمم الغذائي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح «عبدالغفار» أن أعراض التسمم الممباري الناتج عن تناول الأسماك المملحة تشمل زغللة العين، وإزدواجية الرؤية، وارتخاء الجفون، وجفاف الحلق والحنجرة، ويتبعهم صعوبة في النطق، وصعوبة في البلع، والإحساس بالدوار، وضعف العضلات، مشددا على ضرورة التوجه فورا لأقرب مستشفى حكومي لتلقي مصل «البتيوليزم» بالمجان.

ولفت المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن المتابعة الدورية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أعياد شم النسيم، ويشدد على ضرورة توافر كافة الفرق الطبية بجميع التخصصات الطبية، بكافة المنشآت الصحية في مختلف محافظات الجمهورية، لعدم وقوع أي أزمات، وضمانًا لحصول كل مواطن على حقه الصحي.

وأضاف أن قطاع الطب الوقائي، يقوم بتنفيذ حملات رقابية دورية على المنشآت الغذائية للتأكد من إتباع كافة الاشتراطات الصحية، ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين، بالإضافة إلى الفحص الظاهري للمنتجات، وسحب عينات لفحصها معمليًا والتأكد من سلامتها قبل تقديمها للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.