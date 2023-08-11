اصنعي بنفسك تونر طبيعي لتسريح الشعر بدون تشابك

تسريح الشعر من الأمور المهمة حفاظا على مظهر الشعر ولكن احيانا التسريح يكون مصدر قلق للفتيات بسبب سرعة تشابك الشعر.

وتبحث الفتيات عن كريمات التصفيف المختلفة لفك تشابك الشعر أثناء التسريح على الرغم من وجود طرق طبيعية لذلك.

تونر الورد الطبيعي لفك تشابك الشعر أثناء التسريح

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل تونر طبيعي لتسريح الشعر بدون تشابك.

المكونات:-

3 ملاعق ورد مجفف

كوب ماء مغلي

2 ملعقة خل تفاح فى حالة وجود قشرة

ملعقة زيت سمسم فى حالة وجود تساقط الشعر

الطريقة:-

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نحضر بولة عميقة ونضع بها الورد والماء المغلي ونقلب.

نغطي الخليط ونتركه لمدة ساعة.

ثم نقلبه مرة أخرى ونصفيه جيدا على مصفاة بها قطنة لحجز جميع الشوائب.

ثم نأخذ السائل الناتج ونضعه فى زجاج بخاخ ونضيف له خل التفاح في حالة وجود قشرة الشعر وملعقة زيت سمسم فى حالة الإصابة بتساقط الشعر.

ثم نستخدم التونر على الشعر وقت التسريح بدون غسل.

وهذا التونر يرطب الشعر ويغذيه ويجعله لامعا.

تسريح الشعر، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية، وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.