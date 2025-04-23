الكرملين: استقالة زيلنسكي ليست من بين مطالب روسيا

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الصراع في أوكرانيا سينتهي فورا إذا سحبت كييف قواتها من المناطق الأربع المنصوص عليها في دستورنا.

واوضح الكرملين أن حل الصراع الأوكراني دون استعادة العلاقات الطبيعية بين موسكو وواشنطن أمر مستحيل.

كما أفاد بأنه إذا سيطرت أمريكا على شبكة الغاز بين روسيا وأوروبا فستبحث شركة غازبروم توريد الغاز مع المالك الجديد

وشدد علي أن استقالة زيلنسكي ليست من بين مطالب روسيا لكن أي وثائق يوقعها قد تكون محل طعن بسبب عدم شرعيته.

واختتم بأنه لا مواعيد نهائية لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

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