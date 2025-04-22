بيسكوف: ليس لدينا خطط ملموسة لإجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد خطط ملموسة حاليا لإجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا.

مع ذلك، قال بيسكوف إن روسيا مستعدة لدراسة اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوقف الهجمات المتبادلة على البنية التحتية المدنية في كلا البلدين، بحسب "رويترز".

وأوضح أن الموضوع معقد، وأن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لمناقشته.

ويتعرض كلا الجانبين لضغوط لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا التي دخلت الآن عامها الرابع، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، بالتخلي عن محاولات التوصل إلى اتفاق.

وقال زيلينسكي أمس الإثنين، إن أوكرانيا مستعدة لأي شكل من أشكال المناقشة من أجل إنهاء الهجمات على المنشآت المدنية.

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