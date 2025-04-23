ساكا بديلا، آرتيتا يعلن تشكيل أرسنال أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، عن تشكيل مباراة كريستال بالاس، التي تجمعهما في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل أرسنال حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 66 نقطة، في حين أن كريستال بالاس لديه 44 نقطة في المركز الثاني عشر، وفي حال تعرض الجانرز للخسارة في مباراة اليوم، فإن ذلك يعني تتويج ليفربول رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وشهد تشكيل أرسنال تواجد الدولي الإنجليزي، بوكايو ساكا، على مقاعد البدلاء في مواجهة اليوم.

تشكيل آرسنال اليوم أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ضم تشكيل آرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي كلا من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: ويليام ساليبا، كيفيور، تيمبير، لويس سكيلي.

خط الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، مارتن أوديجارد

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، رحيم ستيرلينج، مارتينيلي.

فيما يتواجد على دكة بدلاء آرسنال أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي كلا من نيتو، تيرني، بوكايو ساكا، جوفر، هنري فرانسيس، كابيا، نوانيري، بوتلر أوديجي، زينتشينكو.

موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس

وتنطلق صافرة مباراة آرسنال أمام كريستال بالاس، على ملعب الإمارات، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد كريستال بالاس

وتمتلك شبكة قنوات “beINSPORTS” الحقوق الحصرية لحقوق إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس، حاسمة في مصير الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث في حال خسارة أرسنال سيتم إعلان ليفربول بطلًا للنسخة الحالية من البريميرليج بشكل رسمي.

وعلى الجانب الآخر، يرغب كريستال بالاس في تحسين وضعه بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة.

ويسعى آرسنال لتأمين المركز الثاني في البريميرليج وتحقيق دفعة معنوية بعدما وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد حامل اللقب، واستعداده لمواجهة باريس سان جيرمان بنصف النهائي.

ويحتل آرسنال المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة بعد أن حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 12 وخسر 3 مواجهات، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة.

وشهدت مباراة آرسنال وكريستال بالاس الأخيرة فوز الجانرز بنتيجة 5-1 على ملعب سيلهورست بارك، بالدور الأول من الدوري الإنجليزي.

تاريخ مواجهات آرسنال ضد كريستال بالاس

ويمتلك نادي آرسنال التفوق في سجل المواجهات المباشرة ضد كريستال بالاس في جميع المسابقات، وذلك بالفوز في 34 مباراة من أصل 56 مواجهة، مقابل 6 انتصارات للضيوف، بينما حسم التعادل 16 مباراة بين الفريقين، وسجل آرسنال 116 هدفا مقابل 54 هدف لـ كريستال بالاس.

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