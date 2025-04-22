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لا أحد يناطح ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة 34

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 34

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 34 من البريميرليج.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 34

1- ليفربول 79 نقطة 
2- آرسنال 66 نقطة 
3- نوتينجهام فورست 60 نقطة 
4- نيوكاسل يونايتد 59 نقطة 
5- مانشستر سيتي 58 نقطة 
6- تشيلسي 57 نقطة 
7- أستون فيلا 57 نقطة 
8- بورنموث 49 نقطة 
9- فولهام 48 نقطة 
10- برايتون 48 نقطة 
11- برينتفورد 46 نقطة 
12- كريستال بالاس 44 نقطة 
13- إيفرتون 38 نقطة 
14- مانشستر يونايتد 38 نقطة 
15- وولفرهامبتون 38 نقطة 
16- توتنهام هوتسبير 37 نقطة 
17- وست هام يونايتد 36 نقطة 
18- إبسويتش تاون 21 نقطة 
19- ليستر سيتي 18 نقطة 
20- ساوثهامتون 11 نقطة 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 34
 

وتنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز

الثلاثاء 22 أبريل 2025

مانشستر سيتي ضد أستون فيلا - 9 مساءً

الأربعاء 23 أبريل 2025

آرسنال ضد كريستال بالاس - 9 مساءً

السبت 26 أبريل 2025

تشيلسي ضد إيفرتون - 2:30 مساءً

وولفرهامبتون ضد ليستر سيتي - 5 مساءً 

نيوكاسل ضد إيبسويتش تاون - 5 مساءً 

برايتون ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً 

ساوثهامبتون ضد فولهام - 5 مساءً 

 

الأحد 27 أبريل 2025

بورنموث ضد مانشستر يونايتد - 4 مساءً 

ليفربول ضد توتنهام - 6:30 مساءً 

الخميس 1 مايو 2025 

نوتينجهام فورست ضد برينتفورد - 9:30 مساءً 

 

 

ويسعى مانشستر سيتي وأستون فيلا لتحقيق الفوزفي مباراة الليلة خاصة أن الفريقين بحاجة للتواجد ضمن المراكز الخمسة الأولى لضمان التأهل لدوري الأبطال في الموسم الجديد.

وتأكد مشاركة 5 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب ارتفاع تصنيف الأندية الإنجليزية بنتائجها المميزة في البطولة القارية خلال المواسم الأخيرة.


ويحتاج مانشستر سيتي للفوز بمبارياته الخمس القادمة مع تعثر تشيلسي وأستون فيلا على الأقل في مباراة واحدة لحسم التأهل رسميًا لدوري الأبطال.

 

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