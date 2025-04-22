أرتيتا يكشف موقف ساكا ويعلن غياب ثنائي أرسنال أمام كريستال بالاس

كشف ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال لجماهير فريقه، حالة بوكايو ساكا نجم الجانرز، قبل مواجهة كريستال بالاس غدًا الأربعاء، في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موقف ساكا ومصابي أرسنال

وتعرض ساكا للإصابة في مباراة إبسويتش تاون (4-0) يوم الأحد الماضي، بعد ضربه من قبل المدافع ليف ديفيز، الذي طُرد بالبطاقة الحمراء.

وقال أرتيتا عندما سُئل عن وضع ساكا في مؤتمر صحفي "علينا أن ننتظر لنرى كيف سيتفاعل بعد الحصة التدريبية، ولكن لا يوجد شيء خطير. إذا أردنا الاستعانة به، ستكون هناك فرصة جيدة".

من ناحية أخرى، شدد أرتيتا (43 عاما) على أنه سيفتقد لخدمات المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري ومواطنه جورجينيو (33 عاما) حيث سيغيب الأخير لـ "بضعة أسابيع".

وكان لاعب الوسط جورجينيو أحد الخيارات الممكنة لتعويض غياب الغاني توماس بارتي الموقوف يوم الثلاثاء المقبل أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإسباني إنه يريد الدفع بأفضل اللاعبين المتاحين أمام كريستال بالاس غدًا الأربعاء، رغم خطر الإصابات.

وأردف: "لا يمكننا أن نفكر بهذه الطريقة وإذا كان اللاعبون جاهزين، فيجب عليهم اللعب".

وتسمح هزيمة آرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة بتتويج ليفربول، المتصدر بفارق 13 نقطة حتى قبل خوض مباراته أمام ضيفه توتنهام الأحد المقبل، بلقب البريميرليج قبل 5 مباريات من نهاية الموسم.

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