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رياضة

الهلال السعودي ينافس آرسنال على ضم نجم أتالانتا

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

دخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات مع أتالانتا الإيطالي للتعاقد مع اللاعب البرازيلي إيدرسون، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

الهلال السعودي ينافس آرسنال على التعاقد مع إيدرسون 

وقال أندري كوري، وكيل أعمال اللاعب البرازيلي، في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، إنهم تلقوا اتصالات من مسؤولي الهلال السعودي بشأن التعاقد مع إيدرسون، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.

في وقت سابق، ذكر فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الهلال ينافس آرسنال الإنجليزي على ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي.

أرقام إديرسون مع أتالانتا 

ويُعد إديرسون أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث شارك في 31 مباراة مع أتالانتا، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

ويحظى الهلال بفترة استثنائية لتسجيل اللاعبين قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025.

ويبدأ الهلال مشواره في مونديال الأندية بملاقاة ريال مدريد في 18 يونيو المقبل، على ملعب هارد روك في ميامي الأمريكية.

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