الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حقيقة تقديم شكوى ضد سارة خليفة في المهن الموسيقية بتهمة النصب

سارة خليفة
سارة خليفة

تصدر اسم المنتجة الفنية سارة خليفة، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحريز  نيابة القاهرة الجديدة مؤخرا مضبوطات تم ضبطها بحوزة المنتجة الشهيرة المتهمة بالاتجار في المواد المخدرة. 

في هذا السياق، كشفت نقابة المهن الموسيقية، حقيقة تقديم أحد مطربي المهرجانات، شكوى ضد سارة خليفة بتهمة النصب، حيث أكد مصدر مسئول أن النقابة لم تصلها شكوى رسمية بهذا الأمر. 

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، ان النقابة لم تتعامل مع سارة خليفة من قبل لأن جميع حفلاتها كانت في الإمارات، بالتعاون مع مطربين مصريين. 

 

تفاصيل القبض على المنتجة الفنية سارة خليفة

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على سارة خليفة داخل شقة سكنية راقية بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة، وذلك عقب ورود معلومات سرية إلى الجهات المعنية، تُفيد بتورطها في نشاط إجرامي متعلق بالاتجار في المواد المخدرة.

وخلال مداهمة الشقة، عثرت قوات الأمن على كميات من المواد المخدرة يُشتبه في إعدادها للبيع، بالإضافة إلى أدوات تغليف وتوزيع يُعتقد أنها تُستخدم في تسهيل عمليات الترويج.

 

وجاءت عملية الضبط بعد جهود أمنية مكثفة، شملت تتبع تحركات المتهمة ومراقبة نشاطها لفترة من الوقت، حتى تأكدت السلطات من صحة المعلومات الواردة وأسفرت هذه المتابعة عن تنفيذ عملية ناجحة أفضت إلى القبض عليها والتحفظ على المضبوطات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل الاجتماع التواصل الاجتماعي القاهرة الجديدة المهن الموسيقية المنتجة سارة خليفة المواد المخدرة

مواد متعلقة

من ماجدة الخطيب إلى سارة خليفة، أبرز نجوم "الكيف" الذين سقطوا في قبضة الأمن بالمخدرات

التحريات تكشف عن طريقة الإيقاع بعصابة سارة خليفة للاتجار بالمخدرات
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: القبض على شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال، حدث مرتقب بسد النهضة، الذهب يحطم الأرقام القياسية

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

أول صور لجثمان البابا فرنسيس في نعشه

رقم قياسي جديد للذهب اليوم وهذا العيار يسجل 5714 جنيها

ضبط شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال عربي

أبرزها مواجهة ليفربول وتوتنهام، مواعيد مباريات الجولة 34 بالدوري الإنجليزي

براتب 88 ألف جنيه، الحكومة توفر فرص عمل لهذا التخصص في قبرص

مأساة بنات العم، آخر تطورات البحث على جثمان "ريهام" ضحية السيلفي الرابعة بحفل زفاف ببني سويف (صور)

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-04-2025 في الأسواق

الوضع هيتغير 180 درجة، أقوى تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الإثنين

155.5 ألف جنيه سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضيق التنفس في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات والمشاكل

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، النهي عن التشبه بالضالين والكافرين

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية