الثلاثاء 22 أبريل 2025
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حوادث

وصول سارة خليفة للنيابة لاستكمال التحقيق في قضية المخدرات

سارة خليفة
سارة خليفة

 وصلت، منذ قليل، المنتجة الفنية سارة خليفة المتهمة بقضية الاتجار بالمواد المخدرة وتصنيعها داخل معامل بشقتي السلام ومدينة نصر لمقر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، وذلك لاستكمال التحقيقات.

وأنكرت سارة خليفة أثناء التحقيقات علاقتها بالمتهمين كما أنكرت صلتها بالمواد المخدرة، فيما نفت علاقتها بشقتي السلام ومدينة نصر اللتين وجدت بهما قوات الأمن معمل للمواد المخدرة تستخدم لتصنيعها. 

 

تفاصيل القبض على المنتجة الفنية سارة خليفة

 وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سارة خليفة داخل شقة سكنية راقية بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة، وذلك عقب ورود معلومات سرية إلى الجهات المعنية، تُفيد بتورطها في نشاط إجرامي متعلق بالاتجار في المواد المخدرة.

وخلال مداهمة الشقة، عثرت قوات الأمن على كميات من المواد المخدرة يُشتبه في إعدادها للبيع، بالإضافة إلى أدوات تغليف وتوزيع يُعتقد أنها تُستخدم في تسهيل عمليات الترويج.

وجاءت عملية الضبط بعد جهود أمنية مكثفة، شملت تتبع تحركات المتهمة ومراقبة نشاطها لفترة من الوقت، حتى تأكدت السلطات من صحة المعلومات الواردة وأسفرت هذه المتابعة عن تنفيذ عملية ناجحة أفضت إلى القبض عليها والتحفظ على المضبوطات.

من جانبها تؤكد فيتو أن كل ما تنشره هو ما تضمنته الأوراق الرسمية من تحقيقات ومعلومات أولية فى القضية.. وأن ما تحمله الأوراق هى اتهامات مازالت قيد التحقيق ولم يصدر فيها حكم قضائي نهائي بات بعد.

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