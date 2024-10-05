قد يصيب الأشخاص بسن الـ 30، أعراض وأسباب الزهايمر المبكر

مرض الزهايمر المبكر هو شكل من أشكال مرض الدماغ التقدمي الذي يسرق الذاكرة، ويظهر لدى الأشخاص قبل سن 65 عامًا، ويظهر غالبًا عندما يكون الشخص في الأربعينيات والخمسينيات من العمر، ولكن ليس من غير المألوف أن يصاب به الأشخاص في سن الثلاثينيات.

يكون التشخيص صادمًا عادةً للمريض، وهذا يعني أن الشخص بحاجة إلى التخطيط الآن للتغييرات الكبيرة القادمة حتى يكون آمنًا ويحصل على الرعاية التي يحتاجها مع مرور الوقت.

نظرًا لأن مرض الزهايمر يسلب ذاكرة الشخص وقدرته على التفكير بوضوح، وفي النهاية، الاعتناء بالنفس، فسيحتاج إلى نظام دعم قوي.

أعراض مرض الزهايمر المبكر

تتشابه أعراض مرض الزهايمر المبكر إلى حد كبير مع أعراض المرض المتأخر، ويبدأ المرض بانقطاعات صغيرة في الذاكرة ومشاكل في وظائف المخ تتفاقم حتى تؤثر على قدرة الشخص على إدارة حياته اليومية وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، تتضمن التغييرات التي يجب الانتباه إليها ما يلي:

النسيان، مثل إساءة وضع الأشياء، أو فقدان مسار اليوم، أو طرح نفس الأسئلة مرارًا وتكرارًا

صعوبة تذكر كلمات معينة أو استخدام الكلمة الخاطئة

مشاكل في المعالجة البصرية، مثل فهم ما تقرأه أو الحكم على المسافة

عدم القدرة على القيام بمهام معقدة ولكن مألوفة، مثل اتباع وصفة أو موازنة دفتر الشيكات

مشاكل في العمل العادي أو الأنشطة المنزلية

الضياع

سوء الحكم

تغيرات في المزاج والشخصية

مشاكل جسدية في التحدث أو البلع أو المشي

أسباب مرض الزهايمر المبكر

يعتقد معظم الخبراء أن مرض الزهايمر ناتج عن تراكم بروتينين في الدماغ يسمى أميلويد وتاو، يؤثر كثيرًا على طريقة تفكير الشخص.

لا يزال العلماء بحاجة إلى تعلم الكثير حول سبب بدء المرض مبكرًا لدى بعض الأشخاص، وفي بعض الحالات، يكون المرض وراثيًا وقد يكون بسبب تغييرات في الجينات تنتقل من والدين، الأشخاص المصابون بمتلازمة التثلث الصبغي 21 أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر المبكر.

طرق علاج مرض الزهايمر المبكر

إن الحفاظ على الإيجابية قدر الإمكان يعد جزءًا مهمًا من إدارة الحالة، والمواظبة على ممارسة الأنشطة التي لا يزال يستمتع بها المريض، وكذلك يمكن تجربة طرقًا مختلفة للاسترخاء، مثل اليوجا أو التنفس العميق.

من المهم الحفاظ على لياقة الجسم أيضًا، والتأكد من تناول طعام صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

يمكن أن تساعد الأدوية في علاج بعض أعراض مرض الزهايمر المبكر، وقد يصف الطبيب أدوية تساعد في علاج فقدان الذاكرة، ويمكن لهذه الأدوية تأخير أو تحسين الأعراض لبضعة أشهر إلى بضع سنوات، وقد تمنح المريض المزيد من الوقت للعيش بشكل مستقل.