الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفد من البحوث الزراعية يبحث سبل تعزيز محصول القمح في الإسماعيلية (صور)

وفد من مركز البحوث
وفد من مركز البحوث الزراعية

شهدت محافظة الإسماعيلية زيارة ميدانية لوفد من مركز البحوث الزراعية، ضمَّ نخبة من الخبراء الزراعيين والمسؤولين، لتفقد سُبل تعزيز إنتاجية المحصول الاستراتيجي، وذلك بالتزامن مع الجهود الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. 

محافظ الإسماعيلية يشدِّد على استرداد أراضي الدولة وتنفيذ القانون ضد المتعدين

التشكيل الجديد لشعبة المواد الغذائية بغرفة الإسماعيلية

تفقد مواقع إنتاج القمح بالإسماعيلية 

حيث قام الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة في الإسماعيلية، ورافقه الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور السيد خليفة النقيب العام للزراعيين المصريين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، بتفقد مواقع إنتاج سلالات جديدة من قمح الخبز المُطوَّرة وراثيًّا بواسطة إحدى الشركات بمنطقة القصاصين، والقادرة على النمو في التربة ذات الملوحة العالية (تتراوح بين ٤.٥ إلى ٨ ملليموز).   

 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وذلك في حضور خبراء تربية القمح بمركز البحوث الزراعية والشركة ومديرية الزراعة بالإسماعيلية.  

اشادة بالأصناف الجديدة 

وأشاد الوفد خلال الجولة بالأصناف الجديدة التي تسعى الشركة لإنتاجها، والتي تجمع بين مقاومة الملوحة وإنتاجية عالية، مؤكدين أن هذه السلالات ستُسهم في تعزيز المساحات المزروعة بالقمح في الأراضي المتأثرة بالملوحة. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تأتي تلك الجهود ضمن خطة مديرية الزراعة لمواكبة توجيهات محافظ الإسماعيلية بتعزيز الأمن الغذائي، ودعم القطاع الزراعي بالمحافظة، ودعم المزارعين بأصناف مُلائمة لظروف التربة والصحراء".   

من جانبه، أوضح الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، أن التعاون بين المراكز البحثية والقطاع الخاص، يتيح فرصًا واعدة لمساحات جديدة من الأراضي. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع موسم حصاد القمح، حيث تُشدد المحافظة على توفير كافة سُبل الدعم الفني للمزارعين، وتجهيز الشون والصوامع لاستقبال المحصول، في إطار استراتيجية الدولة لخفض فجوة الاستيراد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موسم حصاد القمح الاسماعيلية بالاسماعيلية مركز البحوث الزراعية زراعة الاسماعيلية محصول القمح الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يشدِّد على استرداد أراضي الدولة وتنفيذ القانون ضد المتعدين

التشكيل الجديد لشعبة المواد الغذائية بغرفة الإسماعيلية

إعدام 188 كيلو أغذية فاسدة خلال حملات مكبرة بالإسماعيلية (صور)

مهارات الرقص المسرحي وتقنيات الديكور ضمن مشروع ابدأ حلمك بالاسماعيلية (صور)

ads

الأكثر قراءة

واحد رسمي والتاني عرفي، اعترافات صادمة لامرأة جمعت بين زوجين فى الحوامدية: زوجى سافر وكنت محتاجة راجل يساندني

آخر ظهور للبابا فرنسيس ونائب ترامب قبل وفاته، والنشطاء يكشفون حقيقة رائحة الكبريت (فيديو)

إعلامية لبنانية تكشف عن علاقة حب تجمع بين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مجلس الوزراء يعلن العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة المقبل

مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين سقطوا داخل بيارة صرف صحي بالإسكندرية (صور)

بعد ضبط مذيعة المخدرات صاحبة الشهادة الابتدائية، تحرك برلماني بشأن تسلل غير المختصين للإعلام

بشرى سارة من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا

دولة عربية تعلن دعمها لمرشح الشرق الأوسط لخلافة البابا فرنسيس

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 26 ألف جنيه

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-04-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكمها وكيفيتها وحكم تكرارها، كل ما تريد معرفته عن أحكام صلاة الاستخارة

تحدث عنه الرئيس السيسي.. السيوطي الإمام المجدد، صاحب الـ 1000 كتاب

ما حكم ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية