وفد من البحوث الزراعية يبحث سبل تعزيز محصول القمح في الإسماعيلية (صور)

شهدت محافظة الإسماعيلية زيارة ميدانية لوفد من مركز البحوث الزراعية، ضمَّ نخبة من الخبراء الزراعيين والمسؤولين، لتفقد سُبل تعزيز إنتاجية المحصول الاستراتيجي، وذلك بالتزامن مع الجهود الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

تفقد مواقع إنتاج القمح بالإسماعيلية

حيث قام الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة في الإسماعيلية، ورافقه الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور السيد خليفة النقيب العام للزراعيين المصريين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، بتفقد مواقع إنتاج سلالات جديدة من قمح الخبز المُطوَّرة وراثيًّا بواسطة إحدى الشركات بمنطقة القصاصين، والقادرة على النمو في التربة ذات الملوحة العالية (تتراوح بين ٤.٥ إلى ٨ ملليموز).

جانب من الجولة، فيتو

وذلك في حضور خبراء تربية القمح بمركز البحوث الزراعية والشركة ومديرية الزراعة بالإسماعيلية.

اشادة بالأصناف الجديدة

وأشاد الوفد خلال الجولة بالأصناف الجديدة التي تسعى الشركة لإنتاجها، والتي تجمع بين مقاومة الملوحة وإنتاجية عالية، مؤكدين أن هذه السلالات ستُسهم في تعزيز المساحات المزروعة بالقمح في الأراضي المتأثرة بالملوحة.

جانب من الجولة، فيتو

تأتي تلك الجهود ضمن خطة مديرية الزراعة لمواكبة توجيهات محافظ الإسماعيلية بتعزيز الأمن الغذائي، ودعم القطاع الزراعي بالمحافظة، ودعم المزارعين بأصناف مُلائمة لظروف التربة والصحراء".

من جانبه، أوضح الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، أن التعاون بين المراكز البحثية والقطاع الخاص، يتيح فرصًا واعدة لمساحات جديدة من الأراضي.

جانب من الجولة، فيتو

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع موسم حصاد القمح، حيث تُشدد المحافظة على توفير كافة سُبل الدعم الفني للمزارعين، وتجهيز الشون والصوامع لاستقبال المحصول، في إطار استراتيجية الدولة لخفض فجوة الاستيراد.

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