سافروا منذ 15 يوما، مفاجأة حول مصرع 5 من أبناء الفيوم في ليبيا

كشف أحد جيران ضحايا حادث أجدابيا في ليبيا، من أبناء محافظة الفيوم، أنهم غادروا مصر منذ 15 يوما فقط للعمل في ليبيا، وأنهم جميعا أصدقاء وتربطهم علاقات صداقة قوية واتفقوا على السفر للحصول على فرصة عمل للتحسين من مستواهم المادي وتأمين نستقبلهم.

تصادم شاحنة وحافلة ركاب

وكان 5 من أبناء محافظة الفيوم، قد لقوا مصرعهم في دولة ليبيا، في حادث تصادم بين شاحنة، وحافلة لنقل الركاب كانوا يستقلونها، والضحايا جميعهم من أبناء مركز إطسا بمحافظة الفيوم، هم: عبد الناصر سليم سليمان علي 37 عاما، ورمضان عبد النبي محمد عبدالله 32 عاما، ورمضان السيد صالح عبد الغني، وعبد الكريم مختار عبد الكريم، وناجي محمد سليمان محمد، وقد صرحت السلطات الليبية ونقل الجثامين الخمسة إلى مصر، وجار تجهيزهم للنقل على طائرة الي مطار القاهرة الدولي، وتبذل القنصلية المصرية جهودها لنقل الحثامين.

كان قد لقي 12 شخصًا مصرعهم في حادث تصادم، وقع فجر اليوم الأربعاء، على الطريق الصحراوي الرابط بين مدينتي أجدابيا وطبرق، إثر اصطدام شاحنة بحافلة نقل ركاب من نوع ڤيتو، في منطقة نائية من الطريق، الذي يُعرف بوعورته وافتقاره للخدمات الأساسية والإنارة، ما يجعله من أكثر الطرق خطورة في ليبيا، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

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