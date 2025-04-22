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تاجيل محاكمة شاب حاول ابتزاز خطيبته بصور عارية في الفيوم

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

قررت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار محمد ايهاب، تأجيل محاكمة شاب بتهمة تهديد خطيبته السابقة، عن طريق نشر صورها وعائلتها، وتوجيه السب والقذف لهم، وتهديد الفتاة برسائل إلكترونية، لجلسة 21 يوليو المقبل.

تفاصيل واقعة الابتزاز

تعود تفاصيل الواقعة الي منتصف يناير الماضي عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي "هشام.م.ك "متهم بالتشهير بخطيبته السابقة، وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فسخت الخطوبة من ناحيتها، واستمر تهديده لها مدة زادت على خمس سنوات حتى تمكنت من الحصول علي حكم قضائي ضده، تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام من تنفيذ الحكم اليوم.

 

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كانت خطيبته قد تعرضت على مدار  5 سنوات من التهديدات المستمرة والتشهير الابتزاز ووصل الأمر  إنه استأجر بلطجية لتهديدها، وحرك العديد من القضايا الكيدية اللي تم حفظها.

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