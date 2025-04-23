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انقطاع مياه الشرب عن مدينة الفيوم بالكامل بسبب الصيانة

مياه الشرب، فيتو
مياه الشرب، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي عن قطع خدمات مياه الشرب من الساعة 10 مساء اليوم الأربعاء، وحتى 4 صباح غد الخميس، بسبب بعض أعمال الصيانة.

المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب

ويتأثر بانقطاع خدمات مياه الشرب مدينة الفيوم بالكامل، إضافة إلى مركز الفيوم بخاصة قرى “الزملوطي، العامرية، مع ضعف ضغوط بالعدوة، وسيلا، البسيونية”، ومن مركز سنورس قرية مطرطارس وتوابعها.

توفير الاحتياجات

وطالبت شركة الفيوم لمياه الشرب المواطنين وأصحاب المخابز، والمستشفيات الواقعة في نطاق المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب طوال فترة الانقطاع لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى، على أن يتم توفير سيارات مياه شرب نظيفة للمناطق المتأثرة في حالة الاحتياج القصوى.

 

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وتوفر شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، سيارات مياه شرب نظيفة للمواطنين، وتستقبل شكاواهم عبر رقم الشركة، والخط الساخن 125، أو عبر إرسال رسالة على تطبيق واتس آب عبر رقم 012775358538، أو من خلال إرسال رسالة تتضمن الطلب أو الشكوى على الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

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