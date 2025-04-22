الثلاثاء 22 أبريل 2025
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محافظات

فرق الإنقاذ تنجح في انتشال جثة أحد ضحايا التنقيب عن الآثار بالفيوم

مركز شرطة سنورس،
مركز شرطة سنورس، فيتو

تمكنت فرق الإنقاذ بقوات أمن الفيوم، من انتشال جثة أحد ضحايا انهيار حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بدائرة مركز سنورس، وتبين أن الجثة تعود لشخص من قرية المقاتلة دائرة مركز طامية، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، ومازال تحت الأنقاض جثة أخري تحاول قوات الإنقاذ انتشال الجثة الأخري.

تفاصيل انهيار حفرة أثناء التنقيب عن الآثار

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز سنورس يفيد بإنهيار حفرة علي شابين أثناء التنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل، بمفارق حمادة بمدينة سنورس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وفرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول المنزل محل البلاغ لحين استخراج الجثتين، من تحت الأنقاض والتعرف على هويتهما،  تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة والعميد هاني تعيلب رئيس فرع شرق والمقدم أحمد جنيدي مفتش مباحث المركز وقاده الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز سنورس، للتحري حول الواقعة وملابساتها وهوية المتوفين.

 

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تحرر  المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على المكان وأدوات الحفر، وباشرت التحقيق،

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