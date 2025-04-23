منافس الأهلي، ميسي يطالب إنتر ميامي بضم نجم ريال مدريد في كأس العالم للأندية

طالب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، إدارة ناديه بالتعاقد مع أحد لاعبي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق في كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبلين.

ويلعب إنتر ميامي في المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025، مع الأهلي، وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وكشف موقع "fichajes" أن ليونيل ميسي، طالب إدارة فريقه بالتعاقد مع لوكا مودريتش نجم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي القادم، خاصة أن عقده مع النادي الملكي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بعد قضاء 12 موسمًا مع الملكي تمكن من خلالها تحقيق جميع الألقاب المحلية والقارية.

ويسعى إنتر ميامي إلى تعزيز صفوف فريقه وذلك قبل انطلاق منافسات كأس العالم في يونيه المقبل، ويعد لوكا مودريتش أحد أبرز أولويات النادي في الانتقالات المقبلة.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات حاسمة في مستقبل مودريتش، بعد أن فقد مكانته الأساسية داخل تشكيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وشارك مودريتش هذا العام في 51 مباراة مع ريال مدريد بجميع المسابقات بمعدل دقائق لعب 2440 دقيقة، تمكن خلالها من تسجيل 4 أهداف وصناعة 7 منذ بداية الموسم.

إنتر ميامي يقتنص الصدارة بتخطي كولومبوس كرو بالدوري الأمريكي

فيما حقق إنتر ميامي فوزًا مثيرًا خارج ملعبه على حساب مضيفه كولومبوس كرو بنتيجة 1-0 في الجولة التاسعة للقسم الشرقي بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لتحقيق الفوز بلمساته المميزة، كما تألق الحارس أوسكار أوستاري في إبعاد بعض المحاولات الخطيرة أمام مرماه.

وسجل هدف المباراة اللاعب بنيامين كريماشي في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، الذي أقيم بحضور جماهيري مكثف يتخطى 60 ألف مشجع.

واستعاد إنتر ميامي نغمة الفوز بعد التعادل في آخر جولتين بالدوري الأمريكي أمام تورونتو، وشيكاغو فاير.

وشهدت المباراة غضب اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز نجم إنتر ميامي بعد تبديله في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

إنتر ميامي يتصدر ترتيب القسم الشرقي



وبهذا الفوز، اعتلى إنتر ميامي صدارة ترتيب القسم الشرقي برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن كولومبوس كرو الذي تراجع للمركز الثاني.

ولعب إنتر ميامي 8 مباريات من أصل 9 جولات، في ظل مشاركة 15 فريقا بالقسم الشرقي لمنافسات الدوري الأمريكي.

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