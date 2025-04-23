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رياضة

أحدهما لباريس فقط، الدوري الفرنسي يعلن عن فترتي انتقالات صيفية بسبب كأس العالم للأندية

فريق باريس سان جيرمان
فريق باريس سان جيرمان

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي فتح نافذتي انتقالات في صيف العام الحالي، واحدة منهما خاصة بنادي باريس سان جيرمان فقط، بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن في وقت سابق السماح بفترة انتقالات استثنائية في صيف العام الحالي، قبل كأس العالم للأندية 2025.

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي أن الفترة الأولى ستمتد بين 1 و10 يونيو، وهي مخصصة لنادي باريس سان جيرمان فقط، ممثل فرنسا الوحيد في كأس العالم للأندية،على أن تُفتح فترة الانتقالات الثانية، والتي تُطبق على جميع أندية دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وليس فقط باريس سان جيرمان، في 16 يونيو وتُغلق في 1 سبتمبر.

كما تم الإعلان عن مواعيد فترة الانتقالات الشتوية للموسم المقبل 2025-2026، وستُفتح يوم الخميس 1 يناير وتُغلق يوم الإثنين 2 فبراير من العام المقبل.

 

تعادل نانت وباريس سان جيرمان 1-1 في الدوري الفرنسي

وتعادل فريق باريس سان جيرمان، مع نظيره نانت بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، على ستاد لا بوجوار لويس فونتينو، ضمن منافسات مؤجلات الجولة ال29 من بطولة الدوري الفرنسي.

سجل هدف باريس سان جيرمان اللاعب فيتينيا في الدقيقة 34، فيما تعادل نانت عن طريق أجوستو في الدقيقة 84.

تشكيل نانت ضد باريس سان جيرمان

وتواجد مصطفى محمد مهاجم مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت في مباراة باريس سان جيرمان قبل أن يشارك في الدقيقة 73، وجاء التشكيل الأساسي لـ نانت كالتالي:

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تشكيل باريس سان جيرمان ضد نانت

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ويعتلي باريس سان جيرمان قمة الترتيب برصيد 78 نقطة، وضمن تتويجه باللقب رسميا قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

أما نانت يكافح للهروب من شبح الهبوط حيث يحتل المركز 14 برصيد 31 نقطة.

وكان كومبواريه مدرب نانت استدعى لمواجهة بي إس جي 21 لاعبا بينهم مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وصاحب الهدف الوحيد لفريقه في المباراة الماضية.

وسجل مصطفى محمد 6 أهداف بقميص نانت هذا الموسم منها 5 أهداف في بطولة الدوري، ليرفع رصيده إلى 25 هدفا في 108 مباريات بقميص نانت منذ انضمامه لصفوف الفريق قبل ثلاثة مواسم.

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