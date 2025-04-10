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رياضة

ميسي يستعيد ذكريات الماضي بهدف رائع مع إنتر ميامي (فيديو)

ميسي
ميسي

سجل ليونيل ميسي هدفين ليقود فريق إنتر ميامي الأمريكي للتأهل للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال كونكاكاف.

وكان إنتر ميامي خسر أمام لوس أنجليس إف سي بهدف نظيف في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال الكونكاكاف، كما تأخر الفريق في مباراة الإياب، قبل أن يعود ويحقق الفوز 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين الخميس.


ميسي استطاع أن يسجل هدفًا في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء ليحسم فوز فريقه إنتر ميامي 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.


وفي المباراة التي أقيمت الخميس تقدم فريق لوس أنجليس بهدف سجله آرون لونج بعد تسع دقائق من بداية اللقاء.


وحافظ لوس أنجليس على تقدمه حتى الدقيقة 35، والتي شهدت تسجيل ميسي لهدف التعادل عندما وجد بعض المساحة على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة قوية عانقت الشباك.

وتمكن إنتر ميامي من تسجيل الهدف الثاني، بفضل خطأ في التقدير من هوغو لوريس، حارس مرمى توتنهام السابق ولوس أنجليس الحالي.

وخرج قائد المنتخب الفرنسي السابق من مرماه لإبعاد كرة نوح ألين داخل منطقة الجزاء، لكنه توقع أن يلمسها فيديريكو ريدوندو، وهو ما لم يحدث، فتجاوزت الكرة الجميع واستقرت على جانب الشباك.

وأحرز لويس سواريز هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل عندما مرر ميسي كرة عرضية قابلها لويس سواريز بضربة رأس.

واستمرت محاولات ميامي لتسجيل هدف الفوز والعبور للدور قبل النهائي.

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