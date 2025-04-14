سواريز يثير الجدل بـ عضة جديدة في الملاعب (فيديو)

أثار لويس سواريز، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، الجدل مجددًا خلال مباراة فريقه ضد لوس أنجلوس إف سي في إياب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف.

وبدا سواريز كأنه يحاول عض زميله جوردي ألبا، وسط توتر كبير في المباراة التي انتهت بفوز إنتر ميامي 3-1، ليتأهل بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين بفضل تألق ليونيل ميسي.

سواريز، شعر بشد على قميصه أثناء مشادة جماعية في الدقائق الأخيرة، استدار غاضبًا وحاول العض قبل أن يتراجع عندما أدرك أن الذراع تعود لألبا.

هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها سواريز في مثل هذه الحوادث، حيث لديه تاريخ طويل مع العض، إذ سبق أن عض جورجيو كيليني خلال مباراة أوروجواي وإيطاليا في كأس العالم 2014، ما أدى إلى إيقافه لتسع مباريات دولية.

كما عض برانيسلاف إيفانوفيتش لاعب تشيلسي في 2013 أثناء لعبه لليفربول، مما تسبب في إيقافه لعشر مباريات من الاتحاد الإنجليزي.

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