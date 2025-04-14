الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سواريز يثير الجدل بـ عضة جديدة في الملاعب (فيديو)

سواريز
سواريز

أثار لويس سواريز، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، الجدل مجددًا خلال مباراة فريقه ضد لوس أنجلوس إف سي في إياب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف.

وبدا سواريز كأنه يحاول عض زميله جوردي ألبا، وسط توتر كبير في المباراة التي انتهت بفوز إنتر ميامي 3-1، ليتأهل بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين بفضل تألق ليونيل ميسي.

سواريز، شعر بشد على قميصه أثناء مشادة جماعية في الدقائق الأخيرة، استدار غاضبًا وحاول العض قبل أن يتراجع عندما أدرك أن الذراع تعود لألبا.

هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها سواريز في مثل هذه الحوادث، حيث لديه تاريخ طويل مع العض، إذ سبق أن عض جورجيو كيليني خلال مباراة أوروجواي وإيطاليا في كأس العالم 2014، ما أدى إلى إيقافه لتسع مباريات دولية.

كما عض برانيسلاف إيفانوفيتش لاعب تشيلسي في 2013 أثناء لعبه لليفربول، مما تسبب في إيقافه لعشر مباريات من الاتحاد الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال الكونكاكاف انتر ميامي كأس أبطال الكونكاكاف لويس سواريز ليونيل ميسي

مواد متعلقة

الكشف عن طاقم حكام مباراة ريال مدريد وآرسنال بدوري أبطال أوروبا

فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة دورتموند في دوري أبطال أوروبا

أسطورة مانشستر يونايتد: ضع محمد صلاح في آرسنال وسيفوز بالدوري الإنجليزي

بث مباشر لقرعة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا
ads

الأكثر قراءة

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب فى مصر وهذا العيار يسجل 1980 جنيها

خطأ جسيم لم يحدث منذ 60 عامًا، خبير يكشف سر غرق الأراضي الزراعية بضفتي النيل

هل أخطر شيكابالا الزمالك بالاعتزال أو الرحيل إلى ليبيا؟ مصدر بالنادي يرد

بعد موجة تذبذب، سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم الإثنين

ماذا طلب رئيس النواب من الحكومة أثناء مناقشة حساب ختامي موازنة 2023 - 2024؟

الكرة الطائرة، مريم مصطفى ترحل عن صفوف الزمالك

القمة سماوية، ترتيب مجموعة التتويج بالدوري المصري بعد الجولة الثانية

سعر الذهب يشتعل بالبورصة المصرية، زيادة 100 جنيه خلال ساعتين

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم اليوم الأحد 13-4-2025

طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 17.3 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، مشهد تبرؤ الكافرين من ذنب الشرك بالله

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

موسم الحج 2025، تعرف على كيفية الطواف حول الكعبة وعدد مراته

المزيد
الجريدة الرسمية