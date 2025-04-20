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رياضة

إنتر ميامي يقتنص الصدارة بتخطي كولومبوس كرو بالدوري الأمريكي

إنتر ميامي،فيتو
إنتر ميامي،فيتو

حقق إنتر ميامي فوزًا مثيرًا خارج ملعبه على حساب مضيفه كولومبوس كرو بنتيجة 1-0 في الجولة التاسعة للقسم الشرقي بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لتحقيق الفوز بلمساته المميزة، كما تألق الحارس أوسكار أوستاري في إبعاد بعض المحاولات الخطيرة أمام مرماه.

وسجل هدف المباراة اللاعب بنيامين كريماشي في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، الذي أقيم بحضور جماهيري مكثف يتخطى 60 ألف مشجع.

 

واستعاد إنتر ميامي نغمة الفوز بعد التعادل في آخر جولتين بالدوري الأمريكي أمام تورونتو، وشيكاغو فاير. 

 

وشهدت المباراة غضب اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز نجم إنتر ميامي بعد تبديله في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

 

إنتر ميامي يتصدر ترتيب القسم الشرقي


وبهذا الفوز، اعتلى إنتر ميامي صدارة ترتيب القسم الشرقي برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن كولومبوس كرو الذي تراجع للمركز الثاني.

ولعب إنتر ميامي 8 مباريات من أصل 9 جولات، في ظل مشاركة 15 فريقا بالقسم الشرقي لمنافسات الدوري الأمريكي.

 

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