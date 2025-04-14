بمشاركة ميسي، إنتر ميامي يسقط في فخ التعادل بالدوري الأمريكي

منافس الأهلي، سقط فريق إنتر ميامي، بقيادة النجم ليونيل ميسي، في فخ التعادل السلبي مع نظيره شيكاغو فاير ضمن بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ويشارك إنتر ميامي في كأس العالم للأندية، النسخة المقبلة في الصيف في أمريكا، حيث يتواجد في مجموعة تضم الأهلي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

إنتر ميامي ضد شيكاغو فاير

والتقى إنتر ميامي ضد شيكاغو فاير منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الأمريكي نسخة 2025.



وشارك النجم ليونيل ميسي في تلك المباراة كأساسي رفقة إنتر ميامي، وخاضها حتى النهاية، وشهدت المباراة حصول النجم لويس سواريز لاعب إنتر ميامي علي إنذار أصفر خلال الشوط الأول.





بتلك النتيجة، حصل كل فريق على نقطة، حيث أصبح رصيد إنتر ميامي 15 نقطة في المركز الثالث في المجموعة الشرقية، بينما أصبح رصيد شيكاغو فاير 12 نقطة في المركز الثامن.

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