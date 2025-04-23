قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم

اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر أمنية، فإن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة من مدخل محافظة بيت لحم الجنوبي (النشاش).

وتمركزت أمام باب المخيم والجسر على شارع القدس – الخليل، كما سيرت دورياتها الراجلة في الأحياء.

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