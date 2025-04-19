السبت 19 أبريل 2025
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قائمة بتخصصات جامعة الفيوم الأهلية الجديدة

جامعة الفيوم الأهلية
جامعة الفيوم الأهلية الجديدة
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واصلت وزارة التعليم العالي نشر سلسلة الإنفوجرافات التعريفية بـالجامعات الأهلية الجديدة التي تمت الموافقة على إنشائها، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجامعات الأهلية المتاحة أمام الطلاب الموسم المقبل

تهدف هذه السلسلة إلى تعريف الرأي العام بالجامعات الأهلية الجديدة، ومواقعها، والكليات التي تضمها، وتيسير وصول المعلومات للطلاب وأولياء الأمور، ودعم جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي.

تخصصات جامعة الفيوم الأهلية

وفي هذا السياق، تسلّط الضوء اليوم على جامعة الفيوم الأهلية، التي تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشائها، ومقرها مدينة الفيوم الجديدة، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، وتعزيز دورها في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وتضم جامعة الفيوم الأهلية الكليات التالية:
1- الطب
2-طب وجراحة الفم والأسنان
3-الهندسة
4-الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي
5-التمريض
6-العلوم
7-اللغات والعلوم الإنسانية

وتسهم الجامعات الأهلية الجديدة في تقديم برامج دراسية متطورة، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي.

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