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هندسة جامعة الفيوم تحتفل بيوم التميز لعام 2025 (صور)

الاحتفال بيوم التميز،
الاحتفال بيوم التميز، فيتو

شهد نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، الدكتور شريف العطار، احتفالية كلية الهندسة بيوم التميز 2025 والذي نظمته الكلية، اليوم الأحد، بالمكتبة المركزية.

دفعة معنوية لمنتسبي الكلية

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم: إن يوم التميز يُعد مناسبة مهمة معنوية لتكريم المتميزين من منسوبي كلية الهندسة، الذين قدموا نموذجًا مشرفًا في التميز العلمي والإداري والأخلاقي، داعيًا الجميع إلى مواصلة العطاء لتحقيق المزيد من الإنجازات.

جهود متواصلة وجودة في العمل

فيما قالت عميد الكلية الدكتورة رانيا أبو السعود إلى أن تميز أبناء كلية الهندسة هو ثمرة جهد متواصل وإخلاص في العمل، وأوضحت أن الكلية تحرص على غرس قيم التميز والانضباط مما يجعلها منارة للعلم والابتكار.

تعزيز الجودة في جميع المجالات

وقال وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور إسلام الهلالي، أن تكريم المتميزين يأتي انطلاقًا من رؤية الكلية في تعزيز الجودة في جميع المجالات، فضلًا عن بروتوكولات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخارجي، التي تسهم في تحقيق الإنجازات في الجانبين الأكاديمي والإداري، داعيًا المكرمين إلى التميز الدائم.

 

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وتم بتكريم المتميزين من أعضاء هيئة التدريس ومديري العموم، ومديري مكاتب نواب رئيس الجامعة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والإداريين، والطلاب المتميزين، تقديرًا لجهودهم.

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الفيوم يوم التميز كلية الهندسة جامعة الفيوم شئون التعليم والطلاب

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