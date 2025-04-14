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نائب رئيس جامعة الفيوم: تنمية روح الولاء لدى الطلاب أهم الأهداف الاستراتيجية للجامعة

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

قال نائب رئيس جامعة الفيوم، الدكتور شريف العطار: إن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للجامعة  تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، في إطار الحرص على بناء الإنسان المصري المتوازن، الذي يتمتع بالوعي المجتمعي، وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه، وتنمية مجتمعه، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة، والتي تتطلب مواطنين مدركين لمسئولياتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم، جاء ذلك أثناء الندوة التي عقدها كلية التربية بالتعاون مع مركز إعلام الفيوم.

 الشباب عمود الخيمة في تنمية البلاد

وأكد العقيد محمد عمر الخبير الاستراتيجي، أن  الشباب هم عمود الخيمة في بناء المستقبل واهم الدور الأكبر في  تعزيز التنمية والاستقرار في مصر موضحًا الإيجابيات التي يجب ان يراها الشباب في مصر (التنمية، الثقافة، التاريخ ) وما يقابلها من التحديات التي يواجهها،  بالاضافة الى دورهم في بناء الجمهورية الجديدة، وكيفية المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والمساهمة في التنمية الاقتصادية ، ودورهم في تعزيز الهوية الوطنية.

كما تناول عمر، الفرق بين الولاء والانتماء، ورؤية الشباب وتوقعاتهم لمستقبل مصر، ودور الحكومة والمجتمع المدني في دعم الشباب موضحًا فرص العمل والاستثمار المتاحة، بالإضافة إلى دور التعليم والتدريب في تعزيز فرص العمل وأهمية ريادة الأعمال والابتكار في تعزيز التنمية.

 ترسيخ مبادئ الولاء لدي الطلاب

فيما قالت  الدكتورة آمال جمعة، عميد كلية التربية  جامعة الفيوم، ان  تنمية القيم الوطنية  لدي الشباب أصبحت من الأمور الهامة لترسيخ مبادئ الولاء والانتماء، بالإضافة إلي تعزيز روح المواطنة بين فئات الشعب المختلفة لما لها من أهمية في توفير الأمن والاستقرار وما لها من دور في تنمية الوعي الاجتماعي خاصة في الفترة الراهنة، المطلوب فيها ترسيخ مفهوم الوحدة والانتماء وكيفية محاربة الشائعات  التي تهدد المجتمع، ومحذرةً الشباب من الغزو الفكري والثقافي من خلال حروب الجيل الرابع والخامس وما تبثه وسائل التواصل الاجتماعي من قيم وافكار غريبة عن أخلاقيات  المجتمع المصري. 

 

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وقالت مروة إيهاب أبوصميدة  أخصائي الإعلام بمركز إعلام الفيوم: إن الندوة أوصت بدعم  شباب مصر وبناء مستقبل أفضل للبلاد، وتطوير المناهج الدراسية لتواكب التطورات العالمية وتعزز المهارات العملية، وضرورة توفير فرص تدريب في مختلف المجالات لتطوير المهارات والخبرات.، وتشجيع الشباب على الابتكار ودعم المشاريع الريادية، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية.

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الفيوم التعليم والتدريب التنمية الاقتصادية التواصل الاجتماع المشاركة في الحياة السياسية بناء الجمهورية الجديدة نائب رئيس جامعة

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