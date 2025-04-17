تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية لغير القادرين بالتعاون مع المستشفى الجامعي

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، قافلة طبية، بالتعاون مع مستشفى جامعة الفيوم، وإحدى الجمعيات الخيرية، تستهدف المرضى من غير القادرين بقريتي الشيخ فضل والصوفي بمركز الفيوم، وقرية ابهيت الحجر، والقري التابعة لمدينة سنورس.

دعم الجمعيات الأهلية

وقالت الدكتورة شيرين فتحى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، إن المديرية توفر الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

خدمات القافلة الطبية

وأضافت: القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين في تخصصات (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، وإجراء الأشعات والتحاليل.

وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، إلى أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة، وتحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة من مقر إقامتهم وحتى مستشفى جامعة الفيوم مقر القافلة الطبية، وإجراء جراحات العيون المختلفة، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية بالمجان.

ولفتت إلى أن الجمعيات بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها تنظيم القوافل الطبية وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية من شنط رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

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