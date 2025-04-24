أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. 40 دقيقة ممنوع خلالها المعاملات المصرفية ببنك القاهرة.. بلبن تعلن إعادة فتح جميع الفروع والمصانع

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بنحو 55 جنيها في تعاملات اليوم الخميس 24 أبريل 2025، بجميع الأعيرة فى محلات الصاغة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5514 جنيها "للبيع"، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4825 جنيها “للبيع”، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4135 جنيها "للبيع"

منع بنك القاهرة إجراء عملائه اي معاملات مصرفية لمدة 40 دقيقة الليلة الخميس بالتزامن مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي.

واوضح بنك القاهرة انه نظرًا للعمل بنظام التوقيت الصيفي سيتم إجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية للبنك اعتبارا من الساعة 11:50 مساءً ولمدة 40 دقيقة.

التوقيت الصيفي، يبدأ بعد غد الجمعة 25 أبريل العمل بمواعيد التوقيت الصيفي داخل منافذ بيع شركات المحمول، وخلال السطور التالية نستعرض مواعيد عمل شركات المحمول بعد تعديل التوقيت الصيفي.

طالب البنك التجاري الدولي عملائه بعدم اجراء أي من المعاملات البنكية المتعلقة بالرقم السري المتغير الـOTP قبل ضبط أجهزة الهاتف وفقًا للتوقيت الصحيح وذلك في تمام الرابعة فجرا حيث سيتم إجراء تحديثات علي أنظمة البنك التشغلية علي أن يكون التوقيت المحلي في الهواتف GMT +03:00.

مع بدء فترة التوقيت الصيفي تقوم شركات المحمول بوقف خدمات محافظ الكاش عدة ساعات قبل منتصف ليل الخميس حتى فجر الجمعة، وذلك بالتزامن مع التوقيت الصيفي وتغيير الساعة ولذلك يجب الحذر من التعامل مع المحافظ خلال تلك الفترة.

خدمة فودافون كاش ستكون غير متاحة مساء اليوم الخميس من 11 مساء إلى فجر الجمعة 25 أبريل حتى الثالثة فجرًا، مع تأثر بعض الخدمات الأخرى كالشحن ودفع الفواتير وتجديد الباقات وذلك للتحديث التقني للأنظمة، كما كشفت اتصالات عن توقف خدمة محفظة الكاش الخميس الموافق 24 أبريل من الساعة العاشرة والنصف مساءً ولمدة 5 ساعات وذلك للتحديث التقني للأنظمة، وكشفت أورنج عن توقف خدمة محفظة الكاش الخميس من الساعة الحادية عشر مساءً وحتى الثالثة فجرًا؛ وذلك للتحديث التقني للأنظمة.

التوقيت الصيفى، يبدأ منتصف الليله الجمعة 25 ابريل تقديم الساعة ورغم أن الأمر يتم بشكل تلقائي فى حاسبات نظام Mac وأجهزة Apple TV طالما كان الجهاز مرتبطا بالإنترنت لكن البعض ممن يفضلون ضبط الساعة يدويا وليس تلقائيا يتعين عليهم القيام بعدد من الخطوات من أجل تقديم الساعة لتتناسب مع التوقيت الصيفى.

بلبن تعلن إعادة فتح جميع الفروع والمصانع

أعلنت إدارة شركة "بلبن" عودة العمل بجميع أفرعها ومصانعها قريبا، تحت إشراف مباشر من الجهات المعنية، مشيرة إلى أنه بدأت بالفعل زيارات ميدانية لتقديم الملاحظات والتوجيهات التصحيحية.

وأكدت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية، أنه وفق تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم استيفاء جميع اشتراطات السلامة، تمهيدًا لاستئناف التشغيل الكامل خلال الساعات المقبلة بالفروع والمصانع.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا حريصون على تعظيم فرص التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر وبولندا بالصناعات الثقيلة والطاقة المتجددة والزراعة والأدوية وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن موقع مصر الاستراتيجي بوابة قوية لوصول الشركات البولندية إلى أفريقيا والشرق الأوسط.



شهدت أسعار اللحوم استقرارًا ملحوظًا في الأسواق اليوم؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 417.6 جنيه، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات، وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 385.3 جنيه، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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