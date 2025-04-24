الخميس 24 أبريل 2025
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اقتصاد

التوقيت الصيفي، خطوات تعديل الساعة على حاسبات Mac وApple TV

التوقيت الصيفى، فيتو
التوقيت الصيفى، فيتو

التوقيت الصيفي2025، يبدأ منتصف ليلة  الجمعة 25 أبريل تقديم الساعة 60 دقيقة، ورغم أن الأمر يتم بشكل تلقائي فى حاسبات نظام  Mac وأجهزة Apple TV  طالما كان الجهاز مرتبطا بالإنترنت  لكن البعض ممن يفضلون ضبط الساعة يدويا وليس تلقائيا يتعين عليهم القيام بعدد من الخطوات من أجل تقديم الساعة لتتناسب مع التوقيت الصيفى. 

ضبط الوقت لأجهزة Mac وفقا للتوقيت الصيفى

- بالنسبة لأجهزة Mac يجب التأكد من اتصال Mac بالإنترنت ثم فتح إعدادات "خدمات الموقع" والتأكد من تشغيل "خدمات الموقع". بعد ذلك، التمرّير إلى أسفل قائمة التطبيقات والخدمات، ثم الضغط على زر "التفاصيل" بجوار "خدمات النظام". 

- بعد ذلك يتم التأكد من تشغيل "تخصيص المنطقة الزمنية والنظام" وفتح إعدادات "التاريخ والوقت" والتأكد من تشغيل خيار تعيين الوقت والتاريخ تلقائيًا، بالإضافة إلى خيار تعيين المنطقة الزمنية تلقائيًا ثم أعِادة تشغيل Mac.

- وبالنسبة التفعيل اليدوى على Mac يتم 

فتح إعدادات التاريخ والوقت والقيام  بإيقاف تشغيل خيار تعيين الوقت والتاريخ تلقائيًا، بالإضافة إلى خيار تعيين المنطقة الزمنية تلقائيًا حيث  يمكن بعد ذلك تعيين الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية يدويًا.

ضبط أجهزة Apple TV وفقا للتوقيت الصيفي 

- اما بالنسبة الى Apple TV يتم الانتقال إلى "الإعدادات" ثم "عام" ثم "المنطقة الزمنية".

والتأكد من إيقاف إعداد "التعيين تلقائيًا"، ثم اختيار منطقة زمنية.

- يجب العلم انه تتطلب هذه الخطوات tvOS 10 أو إصدار أحدث على Apple TV HD أو Apple TV 4K إذا كان يتم  استخدام إصدارًا قديمًا من tvOS أو إصدار أقدم من Apple TV، يمكن ضبط النطاق الزمني يدويًا.

- يجب التأكد من اتصال Apple TV بالإنترنت ثم الانتقال إلى "الإعدادات" ثم "عام" ثم  "المنطقة الزمنية" زإذا ظهرت لك رسالة تفيد بأن معلومات النطاق الزمني المحدّثة أصبحت متاحة، فيتم إعادة  تشغيل Apple TV للحصول على التحديث وإذا لم تظهر الرسالة، فيتم الضغط مع الاستمرار على زر "الرجوع"  أو زر "القائمة" على ريموت Apple TV للانتقال إلى "الشاشة الرئيسية" ثم  الانتظار عدة دقائق، ثم  الرجوع إلى "الإعدادات" ثم "عام" ثم  "المنطقة الزمنية". إذا ظهرت الرسالة فيتم إعادة  تشغيل Apple TV للحصول على التحديث. 

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الصيفى التوقيت الصيفي Apple TV نظام Mac ضبط الساعة

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