الخميس 24 أبريل 2025
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اقتصاد

بلبن تعلن إعادة فتح جميع الفروع والمصانع

بلبن
بلبن

أعلنت إدارة شركة "بلبن" عودة العمل بجميع أفرعها ومصانعها قريبا، تحت إشراف مباشر من الجهات المعنية، مشيرة إلى أنه بدأت بالفعل زيارات ميدانية لتقديم الملاحظات والتوجيهات التصحيحية.

وأكدت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية، أنه وفق تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم استيفاء جميع اشتراطات السلامة، تمهيدًا لاستئناف التشغيل الكامل خلال الساعات المقبلة بالفروع والمصانع.

 

 

وتوجهت الشركة بالشكر والتقدير إلى  الوزير كامل الوزير، على دعمه الكبير وحرصه الواضح على استمرار عجلة الإنتاج، وتأكيده المتواصل بأهمية الحفاظ على المصانع الوطنية وعدم تعطيلها.

 

وتقدمت الشركة بكل الشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية التي تواصل العمل على مدار الساعة، وخلال الإجازات الرسمية، في نموذج مُشرّف من التعاون والدعم، لتسريع عودة العمل تحت مظلة الالتزام والانضباط.

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