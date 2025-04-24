التوقيت الصيفي، احذر التعامل مع محافظ الكاش خلال هذه الفترة

التوقيت الصيفي، مع بدء فترة التوقيت الصيفي تقوم شركات المحمول بوقف خدمات محافظ الكاش عدة ساعات قبل منتصف ليل الخميس حتى فجر الجمعة، وذلك بالتزامن مع التوقيت الصيفي وتغيير الساعة ولذلك يجب الحذر من التعامل مع المحافظ خلال تلك الفترة.

خدمة فودافون كاش

خدمة فودافون كاش ستكون غير متاحة مساء اليوم الخميس من 11 مساء إلى فجر الجمعة 25 أبريل حتى الثالثة فجرًا، مع تأثر بعض الخدمات الأخرى كالشحن ودفع الفواتير وتجديد الباقات وذلك للتحديث التقني للأنظمة.

خدمة اتصالات كاش

كما كشفت اتصالات عن توقف خدمة محفظة الكاش الخميس الموافق 24 أبريل من الساعة العاشرة والنصف مساءً ولمدة 5 ساعات وذلك للتحديث التقني للأنظمة.

خدمة أورنج

كما كشفت أورنج عن توقف خدمة محفظة الكاش الخميس من الساعة الحادية عشر مساءً وحتى الثالثة فجرًا؛ وذلك للتحديث التقني للأنظمة.

ويبدأ بالفعل تطبيق مواعيد العمل الصيفية من يوم 25 أبريل وفق تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخصوص أوقات عمل منافذ تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدء العمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية.

ويعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحكم الفصل في ساحة سوق الاتصالات بين شركات المحمول في مصر المقدمة للخدمة والمواطنين متلقي الخدمة وبدوره يتيح جهاز تنظيم الاتصالات عددا من الوسائل لتلقي شكاوى مستخدمي المحمول ضد شركات المحمول.

ويستقبل جهاز تنظيم الاتصالات شكاوي مستخدمي الاتصالات لبحثها والعمل على حلها عن طريق:

الخط الساخن والمختصر 155 والذي يستقبل شكاوى مستخدمي المحمول من الثامنة صباحًا إلى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع.

أما الطريقة الثانية والتي يستقبل من خلال جهاز تنظيم الاتصالات شكاوى مستخدمي المحمول البريد الإلكتروني التالي complaints@tra.gov.eg

وأما الطريقة الثالثة فيخصص جهاز تنظيم الاتصالات خمسة أرقام للواتس آب وذلك لاستقبال شكاوى مستخدمي المحمول ضد شركات المحمول.

الواتس آب ٠١٢٠٢١٥٥١٥٥ – ٠١١١١١١٥١٥٠ – ٠١٠١٥٥١٥١٥٥ – ٠١٥٥١٥١٥٥٠٥

شكاوى مستخدمي الاتصالات

أما الوسيلة الرابعة فهي منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات عبر منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك – لينكد إن – إنستجرام – تويتر”.

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