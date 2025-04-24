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اقتصاد

مؤشر الذهب يعاود الصعود عالميا بعد تصريحات ترامب الأخيرة

مؤشرات الذهب، فيتو
مؤشرات الذهب، فيتو

مؤشر الذهب عالميا، ارتفع سعر الذهب بعد أكبر انخفاض يومي له منذ خمسة أشهر والذي جاء نتيجة لتصريحات أكثر تصالحية أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب التجارية والاحتياطي الفيدرالي.

ارتفاع أسعار الذهب

كما سجل المعدن الثمين ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 1.52% خلال التداولات الآسيوية، بعدما هبط بنسبة 2.7% في الجلسة السابقة، ليصل سعر الأوقية إلى 3338 دولارا.

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

وكان ترامب أشار إلى استعداده لتقليص الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها على السلع الصينية بشكل كبير، كما قال إنه لا يعتزم إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وذلك بعد أن أثار طلبه بخفض فوري لأسعار الفائدة حالة من الذعر في الأسواق وتحذيرات من رجال الأعمال.

أشعلت تصريحات ترامب حالة من الإقبال على المخاطرة في وول ستريت، الأمر الذي تسبب بموجة بيع واسعة للذهب أمس الأربعاء، وشمل ذلك العقود الآجلة في شنغهاي، التي شهدت أكبر انخفاض يومي منذ عام 2013، حيث تراجعت بنسبة وصلت إلى 5.8%، كما قفزت أحجام التداول على العقود إلى رقم قياسي بلغ أكثر من 1.88 مليون عقد.

مع ذلك، فإن لهجة ترامب اللينة قد لا تدعم تعافيًا قويًا في الأسهم، إذ يبدو أن المتداولين قد أُرهقوا من تقلبات السياسات المفاجئة، قد يعزز القلق بشأن المستقبل من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ارتفع سعر الذهب بأكثر من الربع هذا العام، وتجاوز في وقت سابق من هذا الأسبوع 3500 دولار للأونصة لأول مرة، حيث دفعت أجندة ترمب الجمركية والتوترات الجيوسياسية المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة.

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس 24-4-2025 بمنتصف التعاملات

ومن بين العوامل الأخرى التي دعمت أسعار الذهب التدفقات القوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة، وعمليات الشراء من قبل البنوك المركزية.

كما ارتفع الذهب بنسبة 1.4% ليصل إلى 3,336.41 دولار للأونصة بينما بقي مؤشر الدولار الفوري دون تغيير يُذكر، وسجلت الفضة ارتفاعًا طفيفًا، في حين لم تشهد أسعار البلاتين والبلاديوم تغيرًا يُذكر.

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