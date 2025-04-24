الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس 24-4-2025 بمنتصف التعاملات

اسعار الذهب، فيتو
اسعار الذهب، فيتو

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بنحو 55 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 24 أبريل 2025، بجميع الأعيرة فى محلات الصاغة.

وتستعرض “فيتو” خلال السطور الآتية سعر الذهب في تعاملات اليوم بالسوق المحلى.

سعر جرام  الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5514 جنيها "للبيع".

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

سعر جرام  الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4825 جنيها “للبيع”. 

سعر جرام  الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4135 جنيها "للبيع".

التوترات الجيوسياسية تُبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية. 

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة اليوم 

4 عوامل رئيسية تتحكم في سعر الذهب بمصر

  • السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب سعر الذهب اليوم الذهب الذهب اليوم الذهب الان سعر الذهب عيار18 سعر الذهب عيار21

مواد متعلقة

تراجع سعر الجنيه الذهب في بداية حركة تعاملات اليوم

تراجع جديد في أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025

هزة قوية في محلات الصاغة، الجنيه الذهب يفقد 1000 جنيه خلال 24 ساعة

الجنيه يوجه ضربة للدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

هيبة: طفرة في تدفقات الاستثمار مع استبدال الرسوم على الشركات بضريبة موحدة

ضربات متتالية لسوق الذهب، تراجع جديد في أسعار جميع الأعيرة بالصاغة

البنك الأهلي: تريليون جنيه حجم الشهادات المصرفية منذ مارس 2024 وحتى الآن
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

مفاجآت في قضية سارة خليفة، أبرزها مراقبتها لمدة 60 يومًا

وصلة تعذيب في درس خصوصي تنتهي بالتحفظ على معلمة بالشرقية، والتعليم تعلق

انتشار حشرة بأعداد كبيرة في شوارع السعودية يثير الفزع، والنشطاء: شكلها مرعب (فيديو)

تراجع جديد في أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025

التوقيت الصيفي، طريقة تعديل الساعة على هواتف أندرويد

مواجهة حسم اللقب، موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كولر: الأهلي يرغب في حسم التأهل غدًا دون الوصول لركلات الترجيح

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 24-4-2025 في الأسواق

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس 24-4-2025 بمنتصف التعاملات

تعرف على أسعار منتجات القصدير اليوم الخميس 24-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

حظر الإخوان في الأردن.. قرارات صارمة بشأن الجماعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعظيم الرسول، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 80 من سورة آل عمران (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة لنجاح الأبناء في الامتحانات

معنى يستعتبوا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 24 من سورة فصلت

المزيد
الجريدة الرسمية