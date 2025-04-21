بسبب السرعة الزائدة، إصابة 6 أشخاص في تصادم علي طريق وادي الريان بالفيوم

أصيب 6 أشخاص بينهم شخصان من جنسية أجنبية في حادث تصادم بين 3 سيارات ‏ملاكي في الفيوم، علي طريق "محمية وادي الريان " بدائرة مركز يوسف الصديق، وتم نقل المصابين إلي ‏مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تصادم علي طريق وادي الريان

وتلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات ملاكي على طريق محمية وادي الريان السياحي، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من مركز شرطة يوسف الصديق، إلى مكان البلاغ.

وتبينّ تصادم ثلاث سيارات ملاكى أثناء توجههم للاحتفال بشم النسيم بمحمية وادي الريان ومنطقة الشلالات، بسبب السرعة الزائدة، ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، لتقديم الرعاية الطبية لهم.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة يوسف الصديق، واخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وإعداد تقرير بحالة كل سيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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