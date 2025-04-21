الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب السرعة الزائدة، إصابة 6 أشخاص في تصادم علي طريق وادي الريان بالفيوم

مستشفي ابشواي المركزي،
مستشفي ابشواي المركزي، فيتو

أصيب 6 أشخاص بينهم شخصان من جنسية أجنبية في حادث تصادم بين 3 سيارات ‏ملاكي في الفيوم،  علي طريق "محمية وادي الريان " بدائرة مركز يوسف الصديق، وتم نقل المصابين إلي ‏مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تصادم علي طريق وادي الريان

وتلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق،  بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات ملاكي  على طريق محمية وادي الريان السياحي، ووجود مصابين، وعلي  الفور انتقلت قوة من مركز شرطة يوسف الصديق، إلى مكان البلاغ.

وتبينّ تصادم ثلاث سيارات ملاكى أثناء توجههم للاحتفال بشم النسيم بمحمية وادي الريان ومنطقة الشلالات، بسبب السرعة الزائدة، ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، لتقديم الرعاية الطبية لهم.

مصرع سيدة وإصابة 15 شخصا في حادثين بالفيوم

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل في ترعة بالفيوم

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة يوسف الصديق، واخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وإعداد تقرير بحالة كل سيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم احتفال بشم النسيم أصيب 6 اشخاص الرعاية الطبية السرعة الزائدة تصادم بين 3 سيارات مدير أمن الفيوم محمية وادي الريان مركز شرطة يوسف الصديق

مواد متعلقة

إقبال على متنزهات الفيوم للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم

مصرع سيدة وإصابة 15 شخصا في حادثين بالفيوم

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل في ترعة بالفيوم

الأجهزة الأمنية بالفيوم تكثف جهودها لفك لغز العثور على جثة طفل رضيع
ads

الأكثر قراءة

القبض على الفتاتين صاحبتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

وزير سوداني يتهم دولة عربية بنقل مسيرات للمتمردين وإدارة الحرب من غرفة تحكم بعاصمتها

وسام أبو علي يرفض هذا الأمر قبل مواجهة صن داونز

فاتنة المزاج العالي، حكاية سارة خليفة من أضواء الشهرة إلى سجن النساء

3 مشروبات تساعد في تطهير المعدة بعد أكل الفسيخ والرنجة

هل رفض الأعلى للجامعات إجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالكليات؟ مصادر تحذر من هذا الأمر

الزمالك يدبر مبلغًا ماليا لعدم طرد بيسيرو من فندق الإقامة

غدا، البنوك تحسم مصير الفائدة على شهادات الادخار

خدمات

المزيد

السكر يسجل 36 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بعد استمرار حظر تصديره

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

الارتفاع تجاوز 31% منذ بداية 2025، شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في سعر المعدن النفيس

المزيد

انفوجراف

البيستاشيو وصل للفسيخ.. حكاية الأكلة الرسمية في شم النسيم من عصر الفراعنة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سميت الجنة بدار السلام؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم السيف في المنام وعلاقته بتولى منصب قيادى

المجددون.. زكريا الأنصاري، شيخ مشايخ الإسلام وقاضي القضاة

المزيد
الجريدة الرسمية