التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، يستضيف ملعب “الإمارات” مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال ضد كريستال بالاس كالتالي:

تشكيل آرسنال



حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جاكوب كيور، لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، ميكيل ميرينو، جابرييل مارتينيلي.

تشكيل كريستال بالاس



حراسة المرمى: دين هندرسون

خط الدفاع: ماكسينس لكرواكس، مارك جيهي، دانيال مونيوث، تايريك ميتشل

خط الوسط: جيفرسون ليرما، آدم وارتون، ويل هيوز، ابريتشي إيزي

خط الهجوم: إسماعيلا سار، جون فيليب ماتيتا

موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس



وتنطلق صافرة مباراة آرسنال أمام كريستال بالاس، على ملعب الإمارات، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد كريستال بالاس



وتمتلك شبكة قنوات “beINSPORTS” الحقوق الحصرية لحقوق إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس، حاسمة في مصير الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث في حال خسارة أرسنال سيتم إعلان ليفربول بطلًا للنسخة الحالية من البريميرليج بشكل رسمي.



وعلى الجانب الآخر، يرغب كريستال بالاس في تحسين وضعه بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة.

ويسعى آرسنال لتأمين المركز الثاني في البريميرليج وتحقيق دفعة معنوية بعدما وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا علي حساب ريال مدريد حامل اللقب، واستعداده لمواجهة باريس سان جيرمان بنصف النهائي.

ويحتل آرسنال المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة بعد أن حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 12 وخسر 3 مواجهات، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة.

وشهدت مباراة آرسنال وكريستال بالاس الأخيرة فوز الجانرز بنتيجة 5-1 على ملعب سيلهورست بارك، بالدور الأول من الدوري الإنجليزي.

تاريخ مواجهات آرسنال ضد كريستال بالاس



ويمتلك نادي آرسنال التفوق في سجل المواجهات المباشرة ضد كريستال بالاس في جميع المسابقات، وذلك بالفوز في 34 مباراة من أصل 56 مواجهة، مقابل 6 انتصارات للضيوف، بينما حسم التعادل 16 مباراة بين الفريقين، وسجل آرسنال 116 هدفا مقابل 54 هدف لـ كريستال بالاس.

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