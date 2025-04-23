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موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة أرسنال
موعد مباراة أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، يحتضن ملعب “الإمارات” مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

 

موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي


وتنطلق صافرة مباراة آرسنال أمام كريستال بالاس، على ملعب الإمارات، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.


القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي


وتمتلك شبكة قنوات “beINSPORTS” الحقوق الحصرية لحقوق إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وتعد مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس، حاسمة في مصير الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ففي حال خسارة آرسنال سيتم إعلان  ليفربول بطلًا للنسخة الحالية من البريميرليج بشكل رسمي.


وعلى الجانب الآخر، يرغب كريستال بالاس في تحسين وضعه بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة.

 

ويسعى آرسنال لتأمين المركز الثاني في البريميرليج وتحقيق دفعة معنوية بعدما وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا علي حساب ريال مدريد حامل اللقب، واستعداده لمواجهة باريس سان جيرمان بنصف النهائي.

 

ويحتل آرسنال المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة بعد أن حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 12 وخسر 3 مواجهات، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة.

وشهدت مباراة آرسنال وكريستال بالاس الأخيرة فوز الجانرز بنتيجة 5-1 على ملعب سيلهورست بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي 2025.

 

 

تاريخ مواجهات آرسنال ضد كريستال بالاس


ويمتلك نادي آرسنال التفوق في سجل المواجهات المباشرة ضد كريستال بالاس في جميع المسابقات، وذلك بالفوز في 34 مباراة من أصل 56 مواجهة، مقابل 6 انتصارات للضيوف، بينما حسم التعادل 16 مباراة بين الفريقين، وسجل آرسنال 116 هدفا مقابل 54 هدف لـ كريستال بالاس.

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