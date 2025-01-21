7 فواكه غنية بالألياف تساعد على الهضم، احرص على تناولها يوميا

الألياف مهمة جدًا للهضم الجيد والحفاظ على وزن صحي وتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، لذا يجب الحرص على تناول فواكه وخضروات غنية بالألياف يوميا

ويوجد بعض الفواكه التى تحتوي على نسبة عالية من الألياف يجب إضافتها الى النظام الغذائي حتى تساعد على البقاء بصحة جيدة ونشاط بحسب Times of india

وتستعرض فيتو أهم هذه الفواكه منها:

الجوافة



غالبًا ما تُعتبر الجوافة واحدة من أكثر الفواكه التي تحتوي على الألياف ويمكن لجوافة واحدة متوسطة الحجم أن توفر ما يصل إلى 5 جرامات من الألياف كما أن الجوافة غنية أيضًا بفيتامين سي، الذي يعزز المناعة سواء تؤكل نيئة أو في العصائر، فإن الجوافة إضافة رائعة لأي نظام غذائي.

فوائد الجوافة



البابايا



البابايا هي فاكهة أخرى غنية بالألياف ويوفر كوب واحد من البابايا حوالي 2.5 جرام من الألياف وتحتوي هذه الفاكهة أيضًا على إنزيم يسمى الباباين، والذي يساعد في الهضم، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لصحة الأمعاء.

الموز



الموز متوفر بسهولة وهو مصدر رائع للألياف. تحتوي الموزة المتوسطة الحجم على حوالي 3 جرام من الألياف بالإضافة إلى الألياف، فإن الموز غني بالبوتاسيوم، الذي يساعد في الحفاظ على صحة القلب ويعتبر الموز مثاليًا لتناول وجبة خفيفة سريعة ويمكن أيضًا إضافته إلى الحبوب أو العصائر.

الموز

التفاح



يشتهر التفاح بفوائده الصحية، ومن بينها محتواه العالي من الألياف.



يمكن أن توفر التفاحة متوسطة الحجم ما يصل إلى 4 جرامات من الألياف، خاصة إذا تناولت قشرتها كما أن التفاح غني بمضادات الأكسدة ويساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم. كما أنه من السهل حمله كوجبة خفيفة صحية.

التفاح





الكمثرى



الكمثرى فاكهة غنية بالعصير وحلوة المذاق وغنية بالألياف

يمكن العثور على خمسة إلى ستة جرامات من الألياف، وهي مفيدة جدًا للجهاز الهضمي، في ثمرة كمثرى متوسطة الحجم والكمثرى خيار رائع للأشخاص الذين يحاولون الحفاظ على وزن صحي لأنها منخفضة السعرات الحرارية.

البرتقال



يُعرف البرتقال بمحتواه من فيتامين سي، ولكنه يحتوي أيضًا على كمية لا بأس بها من الألياف ويمكن أن توفر برتقالة واحدة متوسطة الحجم حوالي 3 جرامات من الألياف.

البرتقال



كما أن الفاكهة الحمضية مرطبة ومفيدة لصحة المناعة لذا يجب الحرص على تناول عصير البرتقال الطازج أو استمتع به كوجبة خفيفة.

الأناناس



الأناناس فاكهة استوائية أخرى غنية بالألياف يمكن العثور على حوالي 2.3 جرام من الألياف في كوب من قطع الأناناس الطازجة.

البروميلين، وهو إنزيم يساعد في الهضم ويقلل الالتهاب، موجود أيضًا بوفرة في هذه الفاكهة كما إنها فاكهة لذيذة يمكن تناولها نيئة أو مشوية أو ممزوجة بسلطات الفاكهة



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