الكيلو يصل لـ 265 جنيهًا، تعرف على أسعار أغلى الفواكه في السوق

ارتفعت أسعار الفاكهة لعدد من الأصناف الأنواع في الأسواق خلال موسم صيف 2024، لكن هناك فواكه تعد الأغلى سعرًا في السوق المحلى، سواء المنتجة محليًا أو المستوردة.

أسعار أغلى الفواكه في الأسواق

فيتو تستعرض أبزر الفواكه المرتفعة سعرًا في الأسواق؛ في السطور التالية:

بلغ سعر كمثرى جنوب أفريقيا نحو 265 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كمثرى خضراء مستوردة نحو 202 جنيه للكيلو.

تراوح سعر القشطة حسب النوع من 75 إلى 176 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو أفوكادو مستورد نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر نكتارين مستورد نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر برتقال نحو 19.5 جنيه للكيلو.

تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 106 جنيهات إلى 116 جنيهًا.

بلغ سعر أناناس ذهبي وزن كيلو نحو 220 جنيهًا.

بلغ سعر فراولة وزن 750 جرامًا نحو 200 جنيه.

بلغ سعر بطيخ وزن 10 كيلوات نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو تفاح أخضر مستورد نحو 157 جنيهًا.

بلغ سعر تفاح أخضر وزن كيلو نحو 135 جنيهًا.

بلغ سعر موز مستورد نحو 113 جنيهًا.

بلغ سعر تفاح أحمر وزن كيلو نحو 110 جنيهات.

تراوح سعر كيلو تفاح سكري من 90 إلى 98 جنيهًا.

تراوح سعر تفاح أصفر مستورد وزن كيلو من 90 إلى 94 جنيهًا.

بلغ سعر تفاح إيطالي وزن كيلو نحو 94 جنيهًا.

بلغ سعر برقوق أحمر وزن كيلو نحو 75 جنيهًا.

بلغ سعر نكتارين بلدي نحو 60 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كاكا نحو 58 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو عنب كريمسون نحو 54 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو كمثرى مصري نحو 53 جنيهًا.

بلغ سعر الموز بلدي نحو 46 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر رمان وزن كيلو نحو 36 جنيهًا.

بلغ سعر جوافة نحو 30 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر برتقال عصير نحو 30 جنيهًا للكيلو.