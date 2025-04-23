الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بحناجر ذهبية هزت قلوب المصريين، خريطة التلاوات اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم

خريطة التلاوات اليوم
خريطة التلاوات اليوم

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء 23 شوال، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

06:17 (ص) للشيخ أبوالعينين شعيشع  وما تيسر من سورة إبراهيم  5 ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورتى الإنسان/ المرسلات  30 ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ  عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة الحج  30 ق

38: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة المائدة 15 ق

25: 9 (ص)تلاوة للشيخ  عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الصافات 15 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى ص/ الزمر 15 ق

03: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورتى الحجرات/ق 30 ق

13: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورتى النبأ/ النازعات 29 ق

52: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع  وما تيسرمن سورة البقرة 15 ق

44: 14 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الأعراف 30ق

الختمة المجودة 
15:34 تقدمه التلاوة د 6 ق
15:41 مصحف مجود الشيخ محمود على البنا سورة النساء 29 ق

17:46 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ  حمدى الزامل وما تيسر من سورة هود 41 ق

18:32 (قرآن قبل العشاء ) تلاوة للشيخ  طه الفشنى وما تيسر من سورة يونس 15 ق

19:30 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى ما تيسر من سورتى يوسف/ الرعد    30ق

21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود على البنا  وما تيسر من سورة البقرة  30 ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة النساء  45ق

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ  محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورتى سبأ/ المزمل     44ق

01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورتى الطلاق/ التحريم  15ق

02:28 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالعاطى ناصف وما تيسر من سورتى الواقعة/ الحديد الأحزاب 30 ق

04:18 (بعد الفجر) للشيخ أحمد سليمان السعدنى  وما تيسر من سورة آل عمران  15 ق

04:35 (بعد الفجر) للشيخ عبدالرحمن الدروى وما تيسر من سورة الطور  ١٥ ق
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خريطة التلاوات الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة إذاعة القرآن الكريم عمالقة التلاوة الختمة المجودة مصحف مجود
ads

الأكثر قراءة

بتوجيه لموسم الرياض، لفتة إنسانية غير متوقعة من تركي آل الشيخ لـ لسليمان عيد ونجله

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض 4 أصناف شعبية والمستورد يبتعد بأرقام خيالية

بالأرقام، ماذا فعلت تصريحات محمد رمضان عن إطلالته المثيرة في "بحب أغيظهم" بعد طرحها

مؤشر الدولار يتهاوى، العملة الخضراء تنخفض لأدنى مستوياتها

مفاجأة حول مفاوضات الزمالك مع سالم الدوسري (فيديو)

حريق هائل بمصنع غزل ونسيج في شبرا الخيمة

ماجد المصري يعلن وصيته على الهواء ويكشف مرض ابنته الخطـر ورد فعله بعد قرار ارتدائها الحجاب (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها ديربي الغضب بكأس إيطاليا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر المعبأ عند 36 جنيها بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم، السلك 9 مم و9.5 مم H12 يسجل 150 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

هدنة 7 سنوات.. صيغة جديدة لوقف الحرب في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 23 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 23 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية