بحناجر ذهبية هزت قلوب المصريين، خريطة التلاوات اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء 23 شوال، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

06:17 (ص) للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة إبراهيم 5 ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى الإنسان/ المرسلات 30 ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة الحج 30 ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة المائدة 15 ق



25: 9 (ص)تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الصافات 15 ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى ص/ الزمر 15 ق



03: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورتى الحجرات/ق 30 ق



13: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورتى النبأ/ النازعات 29 ق



52: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسرمن سورة البقرة 15 ق



44: 14 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الأعراف 30ق



الختمة المجودة

15:34 تقدمه التلاوة د 6 ق

15:41 مصحف مجود الشيخ محمود على البنا سورة النساء 29 ق



17:46 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة هود 41 ق



18:32 (قرآن قبل العشاء ) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة يونس 15 ق



19:30 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى ما تيسر من سورتى يوسف/ الرعد 30ق



21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة البقرة 30 ق



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة النساء 45ق



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورتى سبأ/ المزمل 44ق



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورتى الطلاق/ التحريم 15ق



02:28 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالعاطى ناصف وما تيسر من سورتى الواقعة/ الحديد الأحزاب 30 ق



04:18 (بعد الفجر) للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة آل عمران 15 ق



04:35 (بعد الفجر) للشيخ عبدالرحمن الدروى وما تيسر من سورة الطور ١٥ ق



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.