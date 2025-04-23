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رياضة

آخر تطورات حالة وسام أبو علي الصحية وموقفه من المشاركة أمام صن داونز

وسام أبو علي، فيتو
وسام أبو علي، فيتو

الأهلي، قال الإعلامي خالد الغندور، إن وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أصبح جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي الذي خضع له قبل انطلاق مران الفريق اليوم.

 

نتيجة الفحوصات الطبية لوسام أبو علي

وتابع الغندور تصريحات تليفزيونية: "أثبتت الفحوصات سلامة اللاعب وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ليصبح متاحًا أمام الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر من الناحية البدنية والطبية".

واختتم: "تبقى مشاركة وسام أبو علي في اللقاء المرتقب ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفق رؤية الجهاز الفني واحتياجاته الفنية والتكتيكية للمباراة".

مارسيل كولر، فيتو
مارسيل كولر، فيتو

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة المقبل في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا

 

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

 واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكمًا رابعًا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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