قبل اجتماعها غدا، رابطة الأندية تكشف للتظلمات سبب تراجعها عن خصم 3 نقاط من الأهلي

الأهلي، قال الإعلامي خالد الغندور، إن لجنة التظلمات برئاسة المستشار محمد عبده صالح، تجتمع غدا لمناقشة أزمة القمة ١٣٠، وستطلع على كافة المستندات المقدمة من اللجنة الأولمبية ورابطة الأندية والأهلي، وكذلك تظلم الزمالك وبيراميدز على عدم خصم ٣ نقاط من الأهلي نهاية الموسم.

مصير القرار النهائي في عقوبة الأهلي

وتابع الغندور في تصريحات تليفزيونية: "علمنا من مصادرنا داخل اتحاد الكرة، أن هناك احتمالات بشأن عدم إصدار قرار في الأزمة غدا، وأن القرار قد يؤجل من لجنة التظلمات لمزيد من الدراسة والاطلاع على كافة الأوراق".

لجنة التظلمات باتحاد الكرة، فيتو

وأضاف: "كما علمنا من مصادرنا داخل اتحاد الكرة، أن رابطة الأندية، كشفت للجنة التظلمات عن سبب تعديلها للعقوبات الموقعة ضد النادي الأهلي في أزمة مباراة القمة ١٣٠ أمام الزمالك".

سبب تخفيف عقوبة الأهلي

واختتم: "رابطة الأندية كشفت في مستنداتها المرسلة إلى لجنة التظلمات أن الأهلي لم ينسحب من مباراة الزمالك، لأجل قرار الانسحاب وتعطيل الدوري، لكنه اعترض فقط على عدم تعيين حكام أجانب للمباراة وهو طلبه من بداية الأمر، وهو السبب الذي دفع الرابطة إلى تعديل العقوبات استنادا على اللائحة الجديدة الخاصة بالانسحاب من المسابقة".

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