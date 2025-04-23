الأربعاء 23 أبريل 2025
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رياضة

خالد جلال مديرا فنيا لـ سموحة عقب نهاية الموسم

خالد جلال، فيتو
خالد جلال، فيتو

أكد مصدر بنادي سموحة أن مجلس الإدارة أتفق مع المدرب خالد جلال المدير الفني للتحدي الليبي على قيادة الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن إدارة سموحة قررت استمرار أحمد عبد العزيز مديرًا فنيًّا للفريق حتى نهاية الموسم ومن ثم يتولى خالد جلال تدريب الفريق.

واختتم: "خالد جلال يتبقى له 6 مباريات في الدوري الليبي مع فريق التحدي ثم يعود إلى مصر لتولي تدريب سموحة".

 

سموحة يودع كأس العاصمة

كان سموحة ودع بطولة كأس عاصمة مصر، عقب خسارته الأخيرة أمام الزمالك بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب يوم الأربعاء الماضي، ضمن الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس العاصمة.

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