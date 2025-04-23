الزمالك يبدأ تحركات جدية لضم "دينامو" وسط بيراميدز

الزمالك، قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسؤولي نادى الزمالك يخططون لضم مهند لاشين لاعب وسط فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع الغندور خلال تصريحات تليفزيونية: "يرغب مسؤولي نادي فى تدعيم مركز خط الوسط بلاعب وسط قوي يكون إضافة قوية للفريق في الموسم المقبل".

الزمالك يستفسر عن عقد لاشين

وأضاف: "استفسر مسؤولي نادي الزمالك عبر وسطاء عن عقد لاشين مع بيراميدز تمهيدا لبدء المفاوضات الرسمية مع ناديه".

واختتم: "يعلم مسؤولي نادى الزمالك صعوبة تفريط نادي بيراميدز في أى لاعب خلال الفترة الحالية ولكن يراهن مسؤولي القلعة البيضاء على استطلاع رغبة اللاعب في الانضمام إلى الفريق".

مهند لاشين، فيتو

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس الأول من مايو المقبل فى ثالث جولات الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري فى دوري نايل

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى دوري نايل.

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري.

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