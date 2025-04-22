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رياضة

برشلونة يخطف فوزا غاليا أمام مايوركا بهدف في الدوري الإسباني

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

فاز فريق برشلونة علي نظيره ريال مايوركا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني، على ملعب "مونتجويك".

وسجل هدف فوز فريق برشلونة اللاعب داني أولمو في الدقيقة 46. 

وكان هانز فليك مدرب فريق برشلونة اعلن عن تشكيل فريقه ضد ريال مايوركا والذي جاء كالتالي: 

تشكيل برشلونة أمام مايوركا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: فورت، أراوخو، جارسيا، مارتينز.

خط الوسط: بيدري، جيافي.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، داني أولمو، أنسو فاتي.

خط الهجوم: فيران توريس.

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كانت مباراة الدور الأول بين برشلونة ضد ريال مايوركا في الموسم الحالي انتهت بفوز برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يمتلك برشلونة حاليًا 76 نقطة في المركز الأول في جدول الليجا، في حين أن ريال مايوركا يحتل حاليًا المركز السابع في جدول البطولة، حيث يمتلك 44 نقطة.

مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني

وجاءت مواعيد المباريات المتبقية لكل من برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني كالتالي:

برشلونة وريال مايوركا -، الجولة 33 - يوم الثلاثاء 22 إبريل 2025.

برشلونة وبلد الوليد -  الجولة 34 -  يوم السبت 3 مايو 2025.

برشلونة وريال مدريد - الجولة 35 - يوم الأحد 11 مايو 2025.

برشلونة وإسبانيول - الجولة 36 - يوم 15 مايو، في تمام العاشرة والنصف.

برشلونة وفياريال - الجولة 37 (يحدد الموعد لاحقًا).

برشلونة وأتلتيك بلباو الجولة 38 والأخيرة  (يحدد الموعد لاحقًا).

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برشلونة ريال مايوركا الدوري الإسباني هانز فليك داني أولمو

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