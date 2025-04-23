الأربعاء 23 أبريل 2025
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حوادث

إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية المنوات بأبو النمرس

السيطرة على مشاجرة
السيطرة على مشاجرة في أبو النمرس، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة  من السيطرة على مشاجرة اندلعت بين طرفين بكوبري زويل بقرية المنوات بدائرة مركز شرطة أبو النمرس  نتج عنها إصابة شخصين تم نقلهم للمستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالواقعة والانتقال تم السيطرة على المشاجرة التي أسفرت عن إصابة شخصين تم نقلهم إلى مستشفى شبرامنت.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط 5 أشخاص متورطين في المشاجرة وبحوزتهم أسلحة نارية وبالفحص تبين وجود خلافات مالية بين اثنين فاندلعت مشاجرة بينهم تدخل أقارب كلا منهم لمناصرته.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة.

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بمديرية امن الجيزة مشاجرة بقرية المنوات أبو النمرس
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