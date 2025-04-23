إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية المنوات بأبو النمرس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على مشاجرة اندلعت بين طرفين بكوبري زويل بقرية المنوات بدائرة مركز شرطة أبو النمرس نتج عنها إصابة شخصين تم نقلهم للمستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالواقعة والانتقال تم السيطرة على المشاجرة التي أسفرت عن إصابة شخصين تم نقلهم إلى مستشفى شبرامنت.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط 5 أشخاص متورطين في المشاجرة وبحوزتهم أسلحة نارية وبالفحص تبين وجود خلافات مالية بين اثنين فاندلعت مشاجرة بينهم تدخل أقارب كلا منهم لمناصرته.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.