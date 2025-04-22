الثلاثاء 22 أبريل 2025
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حوادث

تجديد حبس عامل محارة بتهمة الشروع في قتل زميله بالطالبية

حبس المتهم
حبس المتهم

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس عامل محارة بتهمة الاعتداء على زميله باستخدام "شومة" على رأسه، ما أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة في الطالبية، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات الأولية أن سبب المشاجرة هو خلافات مالية بين الطرفين، حيث بدأ الأمر بمشادة كلامية تطورت بسرعة إلى مشاجرة عنيفة، استخدم خلالها المتهم "الشومة" لضرب زميله على رأسه.

في اعترافاته أمام النيابة، أقر المتهم بارتكاب الجريمة، حيث قال: “كانت بيني وبين زميلي خلافات مالية متراكمة، وحاولنا حلها عدة مرات، لكن الأمور بيننا زادت تعقيدًا. 

في يوم الحادث، حدث شجار بيننا بسبب تأخره في سداد المبلغ المتفق عليه، وعندما تصاعد الموقف، فقدت أعصابي وضربته بـ “الشومة” على رأسه، ولم أكن أقصد إيذاءه بهذه الطريقة."

 

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قاضي معارضات الجيزة الجيزة الطالبية
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