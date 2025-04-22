قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بتأجيل محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بقتل طفلة وشروعهم في إنهاء حياة شخص، واستعرضوا القوة والعنف قبل المجني عليهم، وأتلفوا مركبة آلية، وحازوا أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة لليوم الثالث من دور شهر مايو للمرافعة والاستعداد.

تأجيل محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بقتل طفلة بالقليوبية

صدر القرار برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكي وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

البداية جنايات شبر الخيمة عندما أحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد أ ص ع" 22 سنة - صاحب مصنع بلاستيك، و"حسام إ ص ع" 22 سنة، و"أمير إ ص ع" - 20 سنة، و"أشرف ص ع ع" 52 سنة، و"أدهم ص ع ع" 46 سنة، و"أحمد س ز" 29 سنة، في الجناية رقم 18237 لسنة 2024 مركز القناطر المقيدة برقم 3432 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم 26 / 7 / 2024 بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليها الطفلة "شروق محمد علي حسن" مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية ( بندقية آلية، بدقية خرطوش، مسدس ) وأسلحة بيضاء ( مطاوي - عصا)، وتوجهوا إلى مسكن المجني عليها وأمطروا المسكن بوابل من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روح القاطنين به فاستقر إحدها برأس المجني عليها المذكورة، والتي أودت بحياتها.

جنايات شبرا الخيمة تتابع محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بقتل طفلة بالقليوبية

وتابع أمر الإحالة جنايات شبرا الخيمة أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه "أحمد محمد علي حسن" عمدا مع سبق الإصرار انهالوا عليه ضربا بأسلحتهم البيضاء محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وذلك حال تواجد المتهمين من الرابع إلي السادس بمسرح الواقعة محرزين الأسلحة نارية للشد من أزرهم قاصدين إزهاق روحه إلا أنه قد خاب آثر جريمتهم.

وأشار أمر الإحالة أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهما "شروق"، و"أحمد" بأن توجهوا إلى مسكنهما بقصد ترويعهما لفرض سيطرتهم عليهما، وتعريض حياتهما للخطر حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وقد ترتب على ذلك أتلفوا عمدًا المنقول (المركبة الآلية) المملوكة للمجني عليه، وقد ترتب على ذلك ضررا ماليا جاوزت قيمته الخمسون جنيها على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أنهم حازوا سلاحا ناريا مششخن (بندقية آلية)، وحازوا ذخائر مما تستخدم في السلاح الناري، وحازوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش) وحازوا بغير ترخيص ذخائر نارية مما تستخدم في السلاح الناري، وحازوا بغير ترخيص سلاحا ناريا مششحن (مسدس فردي الإطلاق)، وحازوا بغير ترخيص ذخائر عدد (1) طلقات مما تستخدم في السلاح الناري محل الاتهام السابق.

وأختتم أمر الإحالة أن المتهمين من الأول للثالث حازوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (مطاوي)، وأيضا حازوا بغير ترخيص أداة (عصا)، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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