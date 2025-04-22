الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بقتل طفلة بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بتأجيل محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بقتل طفلة وشروعهم في إنهاء حياة شخص، واستعرضوا القوة والعنف قبل المجني عليهم، وأتلفوا مركبة آلية، وحازوا أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة لليوم الثالث من دور شهر مايو للمرافعة والاستعداد.

الإعدام للمتهم الأول والسجن 15 سنة للثاني، جنايات شبرا الخيمة تصدر حكمها في قضية "الدارك ويب"

جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار على قضية طفل "الدارك ويب" اليوم

تأجيل محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بقتل طفلة  بالقليوبية 

صدر القرار برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكي وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

البداية  جنايات شبر الخيمة عندما أحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد أ ص ع" 22 سنة - صاحب مصنع بلاستيك، و"حسام إ ص ع" 22 سنة، و"أمير إ ص ع" - 20 سنة، و"أشرف ص ع ع" 52 سنة، و"أدهم ص ع ع" 46 سنة، و"أحمد س ز" 29 سنة، في الجناية رقم 18237 لسنة 2024 مركز القناطر المقيدة برقم 3432 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم 26 / 7 / 2024 بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليها الطفلة "شروق محمد علي حسن" مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية ( بندقية آلية، بدقية خرطوش، مسدس ) وأسلحة بيضاء ( مطاوي - عصا)، وتوجهوا إلى مسكن المجني عليها وأمطروا المسكن بوابل من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روح القاطنين به فاستقر إحدها برأس المجني عليها المذكورة، والتي أودت بحياتها.

 

جنايات شبرا الخيمة تتابع محاكمة  6 متهمين لاتهامهم بقتل طفلة بالقليوبية 

وتابع أمر الإحالة جنايات شبرا الخيمة  أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه "أحمد محمد علي حسن" عمدا مع سبق الإصرار انهالوا عليه ضربا بأسلحتهم البيضاء محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وذلك حال تواجد المتهمين من الرابع إلي السادس بمسرح الواقعة محرزين الأسلحة نارية للشد من أزرهم قاصدين إزهاق روحه إلا أنه قد خاب آثر جريمتهم.

وأشار أمر الإحالة أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهما "شروق"، و"أحمد" بأن توجهوا إلى مسكنهما بقصد ترويعهما لفرض سيطرتهم عليهما، وتعريض حياتهما للخطر حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وقد ترتب على ذلك أتلفوا عمدًا المنقول (المركبة الآلية) المملوكة للمجني عليه، وقد ترتب على ذلك ضررا ماليا جاوزت قيمته الخمسون جنيها على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أنهم حازوا سلاحا ناريا مششخن (بندقية آلية)، وحازوا ذخائر مما تستخدم في السلاح الناري، وحازوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش) وحازوا بغير ترخيص ذخائر نارية مما تستخدم في السلاح الناري، وحازوا بغير ترخيص سلاحا ناريا مششحن (مسدس فردي الإطلاق)، وحازوا بغير ترخيص ذخائر عدد (1) طلقات مما تستخدم في السلاح الناري محل الاتهام السابق.

وأختتم أمر الإحالة أن المتهمين من الأول للثالث حازوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (مطاوي)، وأيضا حازوا بغير ترخيص أداة (عصا)، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية القناطر الخيرية القليوبية شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا محافظة القليوبية

مواد متعلقة

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة نشب بها حريق في شبرا

بيع مخدرات علنا في شبرا الخيمة، القبض على 3 عاطلين بحوزتهم ممنوعات
ads

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة، ما القصة؟

حاولوا إنقاذ بعضهم، تفاصيل مصرع وإصابة 5 عمال بينهم مهندس في محطة صرف صحي بالإسكندرية (صور)

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء فى مصر

قبل اجتماعها غدا، رابطة الأندية تكشف للتظلمات سبب تراجعها عن خصم 3 نقاط من الأهلي

الهبوط يضرب سوق الذهب، والأسعار تتراجع 120 جنيها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء وتحذر من الرياح المثيرة للأتربة

الغضنفر يودع الملاعب، أحمد جعفر يعلن اعتزال كرة القدم

هل عيد الأضحى يوم واحد أم أربعة؟ رد مؤكد من السنة النبوية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر المعبأ عند 36 جنيها بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم، السلك 9 مم و9.5 مم H12 يسجل 150 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

هدنة 7 سنوات.. صيغة جديدة لوقف الحرب في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بالأزمات والمشاكل

متى يكون لغير الوارثين نصيب من الميراث؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

هل عيد الأضحى يوم واحد أم أربعة؟ رد مؤكد من السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية