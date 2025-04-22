قرارات عاجلة من النيابة في مصرع أم وإصابة زوجها وابنتها بالتسمم بالوراق

في مشهد مأساوي يفوق الخيال، تحوَّلت وجبة "محشي" عائلية إلى فاجعة داخل شقة صغيرة بمنطقة الوراق، حيث فقدت أسرة مصرية سعادتها في لحظة، وسقطت ربة منزل صريعة، فيما يصارع زوجها وابنتها الموت بين جدران المستشفى.

"سماح"، أم بسيطة لم تكن تعلم أن آخر ما ستعدُّه بيديها سيكون آخر ما تتذوقه، وجبة محشي باذنجان جمعت العائلة على مائدة الغداء، وفرقتهم بعدها على سرير المستشفى والمشرحة.

بلاغ عاجل تلقاه قسم شرطة الوراق عن حالة تسمم داخل إحدى الشقق، لتتحرك قوات الأمن مسرعة إلى مكان الحادث. وهناك، كانت الفاجعة: جثمان "سماح.ع" مسجّى على الأرض، وزوجها "عبد الصبور.أ" وابنتهما "شروق" (15 عامًا) غائبين عن الوعي، في مشهد تقشعر له الأبدان.

رجال المباحث، بقيادة اللواء هاني شعراوي، بدأوا على الفور في سماع أقوال الجيران، بينما تتواصل التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، والزوج والابنة إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياتهما.

قرارات عاجلة للنيابة في الواقعة

وفي تطور سريع، أمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المتوفاة وبيان سبب الوفاة بدقة، كما قررت تحليل عينات من الطعام الذي تناولته الأسرة، بالإضافة إلى إرسال عينات من الدم والمعدة للزوج والابنة إلى المعمل الجنائي، للوقوف على نوع المادة التي سببت التسمم.

كما كلفت النيابة المباحث بإعداد تقرير مفصل عن الواقعة وظروفها وملابساتها، مع استدعاء شهود العيان وأفراد من دائرة المعارف، لمعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

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