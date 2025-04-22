انفجار أنبوبة يشعل حريقا في سوق الثلاثاء بالجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب في سوق الثلاثاء، عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالواقعة.

وبإجراء التحريات الأولية من قبل رجال البحث الجنائي تبين أن وراء الحريق انفجار أسطوانة غاز داخل محل لبيع الدواجن بجوار مجمع الشعراوي بكفر طهرمس، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص منهم عامل محل الدواجن وصاحب المحل بحروق، ونقلوا إلى مستشفى أم المصريين للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.



وسيتولى فريق من المعمل الجنائى فحص آثار الحريق للوقوف على ملابساته عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من أعمال التبريد بموقع الحريق.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

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